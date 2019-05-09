Андрей Сидоренко: «В 96-м году Захаров узнал про мое решение и пригрозил: «Тебя в сборной не будет»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко, комментируя выступление команды на ЧМ-2019 в первом дивизионе, вспомнил историю взаимоотношений с Михаилом Захаровым в 1996-м году.

– Ваш тренерский путь показывает, что вы никогда не боялись принимать проблемные команды.

– Да, меня частенько называли «пожарным». Ситуация в белорусском хоккее непростая. Почему не провели смену поколений? До последнего «выползали» за счет игроков, воспитанных в советское время или в первые годы независимости Беларуси в силу сильных традиций советской школы хоккея. А кого воспитали, чтобы рассчитывать на успехи сборной в наши дни? Где топовые игроки? Что-то не вижу.

Прозевали момент, чтобы принять превентивные меры. И теперь, когда вместо решения проблемы мы переходим на личности, толку никакого. На тренерском совете при федерации штаб сборной в течение года только и слышал: «Не выступите хорошо, всех казнят!» Пусть бы хоть раз председатель тренерского совета (сейчас это Михаил Захаров. – прим.) предложил нам помощь! Спросил бы, что нужно сделать, чтобы помочь решить задачу по выходу в элиту.

К счастью, есть талантливые ребята в Беларуси, и они здорово проявляют себя на молодежном и юниорском уровнях. Все хотят, чтобы наша молодежь поскорее влилась во взрослую команду. Им бы дозреть да «повариться» в компании мужиков. А нам, тренерам, надо засучить рукава и пахать. Иного не дано, если хотим побеждать в элите мирового хоккея.

– Почему вы решили высказаться после возвращения из Казахстана?

– Хочу защитить свою команду. Один из хоккеистов – фамилию называть не буду – до начала чемпионата поделился со мной переживаниями: «Как можно? Мы решаем задачу для всего белорусского хоккея. Но ни в вас, Андрей Михайлович, ни в нас не верят и с ног до головы «поливают». Пришлось объяснять человеку.

– Ну-ка.

– «Думаю, надо делом показать, чего мы стоим. А ты сам решай», — мои слова игроку.

Что отличало сборную образца 2019 года, так это глубокое чувство патриотизма. Никогда не сталкивался с чем-то подобным! «Давай, пошли за Беларусь!» – заводили друг друга хоккеисты. Их мотивировал сам факт игры за страну, а не деньги. Без денег такой по-спортивному задорной была атмосфера в команде. Обычно дела обстоят по-другому.

Вспоминаю 1996 год. Я – главный тренер сборной, Захаров в ней. Подошел ко мне вместе с Андреем Ковалевым накануне чемпионата мира в группе В (первый дивизион. – прим.) и говорит: «Нам дали мало премиальных. Давайте «снимать» председателя федерации хоккея Льва Конторовича!» Владимир Бережков в ту пору трудился вице-президентом федерации. Я ему: «Нет, не возьму этих людей – ради команды». Захаров узнал и пригрозил: «Тебя в сборной не будет». В 2019-м я как будто вернулся в 1996-й, – сказал Сидоренко в интервью TUT.BY .

В 1996 году Михаил Захаров стал инициатором «письма 23-х» с требованием отставки Андрея Сидоренко и подписями игроков национальной команды. Руслан Салей, Сергей Еркович и Андрей Скабелка не поддержали Захарова.