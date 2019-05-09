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Мадрид (ATP). 1/4 финала. Федерер играет с Тимом, Зверев встретится с Циципасом, Надаль – с Вавринкой
10.05.2019 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В пятницу в Мадриде четвертьфинал Новака Джоковича и Марина Чилича не состоялся из-за болезни последнего. Роджер Федерер сыграет с Домиником Тимом не ранее 18:00, Саша Зверев со Стефаносом Циципасом – не ранее 20:30, а Рафаэль Надаль со Стэном Вавринкой – не ранее 22:30.
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Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
5 – 11 мая 2019
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 7 279 270 евро
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
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Мадрид (ATP). 1/4 финала. Федерер играет с Тимом, Зверев встретится с Циципасом, Надаль – с Вавринкой
В пятницу в Мадриде четвертьфинал Новака Джоковича и Марина Чилича не состоялся из-за болезни последнего.
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