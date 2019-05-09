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Мадрид (ATP). 1/4 финала. Федерер играет с Тимом, Зверев встретится с Циципасом, Надаль – с Вавринкой

10.05.2019 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В пятницу в Мадриде четвертьфинал Новака Джоковича и Марина Чилича не состоялся из-за болезни последнего. Роджер Федерер сыграет с Домиником Тимом не ранее 18:00, Саша Зверев со Стефаносом Циципасом – не ранее 20:30, а Рафаэль Надаль со Стэном Вавринкой – не ранее 22:30.

Сетка турнира здесь.

Новые виджеты со статистикой размещены не только в новости, но и в онлайнах матчей. Если виджет интересующего вас матча не попал в новость, просто кликните на встречу в ветке. К сожалению, статистка пока не работает в приложениях.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

5 – 11 мая 2019

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 7 279 270 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия)  Марин Чилич (Хорватия)
0:0
Дата проведения
10 мая, 13.00
Онлайн матча

 

Роджер Федерер (Швейцария)  Доминик Тим (Австрия)
3:1
Дата проведения
10 мая, 18.11
Онлайн матча

Стефанос Циципас (Греция)  Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
10 мая, 20.30
Онлайн матча

Стэн Вавринка (Швейцария)  Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
10 мая, 22.30
Онлайн матча

 
Теги: Новости
 
 
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В пятницу в Мадриде четвертьфинал Новака Джоковича и Марина Чилича не состоялся из-за болезни последнего.
 
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