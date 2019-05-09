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Рим (WTA). Соболенко в первом круге сыграет с квалифаером, Саснович – с Цыбулковой, Азаренко – с Шуай

10.05.2019 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Прошла жеребьевка «Премьера» WTA в Риме. Сетку возглавляют Наоми Осака и Петра Квитова. Они и еще шесть сеяных теннисисток, включая прошлогодних финалисток Симону Халеп и Элину Свитолину, вступят в борьбу со второго круга.

В первом раунде сыграют три белорусские теннистки: Арина Соболенко (10, WTA) сыграет с квалифаером, Александра Саснович (33) – со словацкой теннисисткой Доминикой Цыбулковой (32), а Виктория Азаренко (52) – с китаянкой Чжан Шуай (45).

Четырехкратная чемпионка Рима Серена Уильямс вернется на корт впервые после Майами и в первом круге сыграет с квалифаером. Чемпионка-1999 Винус Уильямс (WC) стартует матчем против Элизы Мертенс. В случае побед сестры во втором круге сыграют друг с другом.

Целиком сетка здесь.

 
 
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