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Рим (WTA). Соболенко в первом круге сыграет с квалифаером, Саснович – с Цыбулковой, Азаренко – с Шуай
10.05.2019 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Прошла жеребьевка «Премьера» WTA в Риме. Сетку возглавляют Наоми Осака и Петра Квитова. Они и еще шесть сеяных теннисисток, включая прошлогодних финалисток Симону Халеп и Элину Свитолину, вступят в борьбу со второго круга.
В первом раунде сыграют три белорусские теннистки: Арина Соболенко (10, WTA) сыграет с квалифаером, Александра Саснович (33) – со словацкой теннисисткой Доминикой Цыбулковой (32), а Виктория Азаренко (52) – с китаянкой Чжан Шуай (45).
Четырехкратная чемпионка Рима Серена Уильямс вернется на корт впервые после Майами и в первом круге сыграет с квалифаером. Чемпионка-1999 Винус Уильямс (WC) стартует матчем против Элизы Мертенс. В случае побед сестры во втором круге сыграют друг с другом.
Целиком сетка
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Рим (WTA). Соболенко в первом круге сыграет с квалифаером, Саснович – с Цыбулковой, Азаренко – с Шуай
Прошла жеребьевка «Премьера» WTA в Риме.
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