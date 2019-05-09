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Давид Луиз продлил контракт с «Челси» до 2021 года
10.05.2019 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник Давид Луиз продлил контракт с «Челси».
Новое соглашение 32-летнего бразильца с клубом рассчитано до 2021 года.
Луиз перешел в «Челси» из «ПСЖ» в 2016 году. В текущем сезоне АПЛ он провел 35 матчей, забил 3 гола и сделал две результативные передачи.
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Защитник Давид Луиз продлил контракт с «Челси».
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