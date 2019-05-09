Давид Луиз продлил контракт с «Челси» до 2021 года

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Давид Луиз продлил контракт с «Челси».

Новое соглашение 32-летнего бразильца с клубом рассчитано до 2021 года.

Луиз перешел в «Челси» из «ПСЖ» в 2016 году. В текущем сезоне АПЛ он провел 35 матчей, забил 3 гола и сделал две результативные передачи.