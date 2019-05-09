Сидоренко готов продолжить работу в сборной Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко заявил, что готов продолжить работать с национальной командой.

– Год назад федерация заключила с вами контракт по схеме «1+1», что значит: в случае решения задачи, с вами продлевают соглашение. Так вы остаетесь в сборной?

– Хотел бы продолжить работу. Знаю, что делать дальше, и, если предложат новый контракт, поблагодарю за доверие.

Скажу откровенно, что в марте меня звали тренером в польский клуб. Чтобы не было спекуляций, рассказал Бережкову и обозначил, что если пробьемся в элиту со сборной, хотел бы остаться главным тренером команды, а нет – после 5 мая буду открыт для предложений со стороны.

То есть я отверг попытки «вытянуть» меня из сборной, а потом началась травля. Друзья сокрушались: «Может, стоило бы уйти?» Звучало заманчиво, но с моим чувством ответственности это не выход. Я иду до конца, а не бросаю то, за что взялся, на полпути. С 1993 года тренирую и люблю работать. Вот и сейчас к своему удовлетворению добился результата со сборной.

– А что если предложение от федерации не поступит?

– Буду отдыхать. Может, к маме съезжу в Челябинск или с семьей — на море. У меня подрастают внучки, нравится проводить время с ними. Передышка в любом случае нужна, потому что последний месяц жил как зомби, а во время чемпионата мира так и вовсе спал три часа в сутки, – сказал Сидоренко.

Напомним, специалист сумел вернуть сборную Беларуси в элитный дивизион чемпионата мира.