Удар белорусской теннисистки Виктории Азаренко претендует на звание лучшего в апреле

Источник материала: Полымя

Удар белорусской теннисистки Виктории Азаренко (WTA: 52) вошел в число претендентов на звание лучшего в апреле, пишет официальный сайт WTA.





Экс-первая ракетка в матче в 1/8 финала грунтового турнира в Штутгарте против чешки Каролины Плишковой, на тот момент занимавшей четвертое место в мировом рейтинге, исполнила блестящий укороченный удар после перестрелки с задней линии, застав врасплох оппонентку. Встреча завершилась победой Виктории — 4:6, 6:3, 6:4.

Соперницами Азаренко в номинации «Удар апреля 2019 года» стали немки Анжелика Кербер и Андреа Петкович, а также полька Ига Швёнтек.

Отдать свой голос за 29-летнюю белоруску можно на сайте WTA .