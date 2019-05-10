ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Удар белорусской теннисистки Виктории Азаренко претендует на звание лучшего в апреле

10.05.2019 — Новости Спорта | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Удар белорусской теннисистки Виктории Азаренко (WTA: 52) вошел в число претендентов на звание лучшего в апреле, пишет официальный сайт WTA.

Удар белорусской теннисистки Виктории Азаренко претендует на звание лучшего в апреле

Экс-первая ракетка в матче в 1/8 финала грунтового турнира в Штутгарте против чешки Каролины Плишковой, на тот момент занимавшей четвертое место в мировом рейтинге, исполнила блестящий укороченный удар после перестрелки с задней линии, застав врасплох оппонентку. Встреча завершилась победой Виктории — 4:6, 6:3, 6:4.

Соперницами Азаренко в номинации «Удар апреля 2019 года» стали немки Анжелика Кербер и Андреа Петкович, а также полька Ига Швёнтек.

Отдать свой голос за 29-летнюю белоруску можно на сайте WTA.

Источник: sb.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Удар белорусской теннисистки Виктории Азаренко (WTA: 52) вошел в число претендентов на звание лучшего в апреле, пишет официальный сайт WTA.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Моура – игрок недели в Лиге чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика