ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спортсмены из Гродно, Минска и Калинковичей завоевали 31 медаль на первом чемпионате мира по воздушной акробатике

10.05.2019 — Новости Спорта | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Белорусские атлеты завоевали 31 медаль на первом чемпионате мира по воздушной акробатике, который прошел в Москве, сообщила БЕЛТА главный тренер команды Ирина Чимбур.

Спортсмены из Гродно, Минска и Калинковичей завоевали 31 медаль на первом чемпионате мира по воздушной акробатике

Турнир проходил в номинациях «Спорт» и «Артистик» в дисциплинах «воздушные полотна», «воздушное кольцо», «спортивный пилон», «упражнения на ремнях», «куб и оригинальные виды».

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Финляндии, Италии, Польши, Эстонии, Канады и других государств. Белорусская сборная участвовала впервые.

Белорусскую команду представили на чемпионате 28 спортсменов из Гродно, Минска и Калинковичей. Сборная формировалась по результатам международных соревнований, которые состоялись ранее в Минске.

Воздушная акробатика — новый вид спорта в Беларуси. Развитием этого направления занимаются Sport Action (Гродно), народный эстрадно-цирковой ансамбль «Романтики» ДК МАЗ (Минск) и фитнес-студия «Марс» из Калинковичей.

Источник: БелТА
Фото: VK-аккаунт «Народный Эстрадно-цирковой ансамбль «Романтики»

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские атлеты завоевали 31 медаль на первом чемпионате мира по воздушной акробатике, который прошел в Москве, сообщила БЕЛТА главный тренер
 
Новости дня
Новости спорта
 
Брестское «Динамо» решило продавать билеты на места около стадиона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • распродажа женских футболок в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика