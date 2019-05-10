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Яромко в третий раз одолел БАТЭ. Лидирует по этому покателю Вергейчик – шесть побед
11.05.2019 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче шестого тура чемпионата Беларуси «Городея» дома оказалась сильнее
Таким образом, Сергей Яромко в третий раз одолел борисовчан (в 13 матчах). Лидирует по этому показателю
Кроме того, БАТЭ никогда не возвращался из Городеи с тремя очками. Четыре выезда дважды завершались поражением борисовчан, дважды – ничьей. Разница забитых и пропущенных 7:5 в пользу «Городеи».
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В матче шестого тура чемпионата Беларуси «Городея» дома оказалась сильнее БАТЭ (1:0).
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