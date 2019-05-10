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Яромко в третий раз одолел БАТЭ. Лидирует по этому покателю Вергейчик – шесть побед

11.05.2019 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче шестого тура чемпионата Беларуси «Городея» дома оказалась сильнее БАТЭ (1:0).

Таким образом, Сергей Яромко в третий раз одолел борисовчан (в 13 матчах). Лидирует по этому показателю Юрий Вергейчик – 6 побед при 14 попытках, следом идут Вячеслав Акшаев и Людас Румбутис – 4 (15), а также Сергея Солодовников – 4 (26).

Кроме того, БАТЭ никогда не возвращался из Городеи с тремя очками. Четыре выезда дважды завершались поражением борисовчан, дважды – ничьей. Разница забитых и пропущенных 7:5 в пользу «Городеи».

 
 
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В матче шестого тура чемпионата Беларуси «Городея» дома оказалась сильнее БАТЭ (1:0).
 
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