Яромко в третий раз одолел БАТЭ. Лидирует по этому покателю Вергейчик – шесть побед

Источник материала: Tribuna.com

В матче шестого тура чемпионата Беларуси «Городея» дома оказалась сильнее (1:0).

Таким образом, Сергей Яромко в третий раз одолел борисовчан (в 13 матчах). Лидирует по этому показателю – 6 побед при 14 попытках, следом идут Вячеслав Акшаев и Людас Румбутис – 4 (15), а также – 4 (26).

Кроме того, БАТЭ никогда не возвращался из Городеи с тремя очками. Четыре выезда дважды завершались поражением борисовчан, дважды – ничьей. Разница забитых и пропущенных 7:5 в пользу «Городеи».