Журналист «Прессбола» Добриян: «Тигиев слишком быстро напомнил о своих бахусных прегрешениях. Похоже, следующий прокол приведет к возвращению в Самару»

Источник материала: Tribuna.com

Обозреватель газеты «Прессбол» Александр Добриян рассказал о проблемах защитника минского Георгия Тигиева.

«Георгий, увы, слишком быстро напомнил о своих былых бахусных прегрешениях. Похоже, следующий прокол приведет к его возвращению в Самару. Пока же руководство решило не выносить сор из избы.

Главное, чтобы его не накопилось слишком много. Неоднократные амнистии вряд ли укрепляют дисциплину в коллективе, который и без того выглядит чересчур разобщенным. Не отсюда ли все беды сегодняшнего «Динамо»?» – сказал Добриян.

Ранее сообщалось , что минское «Динамо» досрочно прекратит сотрудничество с Тигиевым, который сыграл за клуб в 5 матчах чемпионата. Подробную статистику 23-летнего россиянина смотрите здесь.