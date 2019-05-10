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Дмитрий Басков: «Имя преемника Сидоренко в минском «Динамо» будет объявлено в ближайшие дни»

11.05.2019 11:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил о перестановка в тренерском штабе команды, сообщает пресс-служба клуба.

«По ходу сезона стало понятно, что «Динамо» нужны радикальные перемены, поэтому в ноябре мы пошли на перестановки в тренерском штабе. На тот момент Андрей Сидоренко был оптимальным кандидатом на пост рулевого команды. Он мог оперативно выправить ситуацию и в оставшиеся до конца «регулярки» сроки плотнее поработать с кандидатами в национальную сборную.

Андрею Михайловичу удалось положительно повлиять на некоторые компоненты игры: команда надежнее действовала в обороне, повысилась дисциплина, психологическая устойчивость. Многие белорусы при нем почувствовали уверенность и прибавили в индивидуальной игре.

В итоге это позволило решить главную для белорусского хоккея задачу в нынешнем сезоне – вернуться в элиту. Но сейчас для клуба наступило время двигаться дальше. Мы благодарим Андрея Михайловича за работу и желаем успехов в дальнейшем. Имя его преемника будет объявлено в ближайшие дни», – сказал Басков.

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил о перестановка в тренерском штабе команды, сообщает пресс-служба клуба.
 
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