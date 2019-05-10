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Дмитрий Басков: «Имя преемника Сидоренко в минском «Динамо» будет объявлено в ближайшие дни»
11.05.2019 11:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил о перестановка в тренерском штабе команды, сообщает
«По ходу сезона стало понятно, что
Андрею Михайловичу удалось положительно повлиять на некоторые компоненты игры: команда надежнее действовала в обороне, повысилась дисциплина, психологическая устойчивость. Многие белорусы при нем почувствовали уверенность и прибавили в индивидуальной игре.
В итоге это позволило решить главную для белорусского хоккея задачу в нынешнем сезоне – вернуться в элиту. Но сейчас для клуба наступило время двигаться дальше. Мы благодарим Андрея Михайловича за работу и желаем успехов в дальнейшем. Имя его преемника будет объявлено в ближайшие дни», – сказал Басков.
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил о перестановка в тренерском штабе команды, сообщает пресс-служба клуба.
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