В честь Победы

Источник материала: Кричевская жизнь



Накануне Дня Победы завершились соревнования по шашкам и шахматам, посвященные 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Со слов главного судьи соревнований, судьи республиканской категории Леонида Шматкова, они прошли в интересной борьбе. В соревнованиях по шахматам среди женщин первое место завоевала Зинаида Скачкова набравшая 7 очков из 10 возможных. На втором месте Галина Сечко — 6 очков, на третьем — Раиса Нестеренко — 5 очков. Среди мужчин отличную игру показал Александр Салтыков, набравший 12,5 очка из 14 возможных. Вторым стал Владимир Грибанов, у которого 11,5 очка и третьим — Грант Диландчиян — 10,5 очка. Хороший результат показал также восьмиклассник СШ № 8 Егор Грибанов, набравший 7 очков.

В соревнованиях по шашкам среди женщин победительницей стала Раиса Нестеренко, набравшая 10 из 10 очков, на втором месте Галина Сечко — 7 очков и третьем — Зинаида Скачкова, у которой также 7 очков. Среди мужчин лучшим был Грант Диландчиян, набравший 7 очков из 10, на втором месте Владимир Бочков — 6,5 очка и на третьем месте Александр Листратов — 5,5 очка.