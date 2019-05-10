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В честь Победы
11.05.2019 — Новости Спорта | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В соревнованиях по шашкам среди женщин победительницей стала Раиса Нестеренко, набравшая 10 из 10 очков, на втором месте Галина Сечко — 7 очков и третьем — Зинаида Скачкова, у которой также 7 очков. Среди мужчин лучшим был Грант Диландчиян, набравший 7 очков из 10, на втором месте Владимир Бочков — 6,5 очка и на третьем месте Александр Листратов — 5,5 очка.
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