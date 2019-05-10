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В честь Победы

11.05.2019 — Новости Спорта | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

В честь Победы
Накануне Дня  Победы завершились соревнования по шашкам и шахматам, посвященные 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.  Со слов главного судьи соревнований, судьи республиканской категории Леонида Шматкова, они прошли в интересной борьбе.  В соревнованиях по шахматам  среди женщин первое место завоевала Зинаида  Скачкова набравшая 7 очков из 10 возможных. На втором месте Галина Сечко — 6 очков, на третьем — Раиса Нестеренко — 5 очков. Среди мужчин отличную игру показал Александр Салтыков, набравший 12,5 очка из 14 возможных. Вторым стал Владимир Грибанов, у которого 11,5  очка и третьим — Грант Диландчиян — 10,5 очка.  Хороший результат показал также восьмиклассник СШ № 8 Егор Грибанов, набравший 7 очков.

В соревнованиях по  шашкам среди женщин победительницей стала Раиса Нестеренко, набравшая 10 из 10 очков, на втором месте Галина Сечко — 7 очков и третьем — Зинаида Скачкова, у которой также 7 очков.  Среди мужчин лучшим был Грант Диландчиян, набравший 7 очков из 10, на втором месте  Владимир Бочков — 6,5 очка и на третьем месте Александр Листратов — 5,5 очка.

                                                                                           

 

 
 
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Накануне Дня  Победы завершились соревнования по шашкам и шахматам, посвященные 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.  Со слов...
 
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