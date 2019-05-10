Ташуев о матчах с «Ислочью»: «Не понравилась провокация Бакая. Ситуация с Балановичем вообще выходит за рамки»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев в интервью клубной пресс-службе оценил старт сезона.

– На пресс-конференциях вам постоянно задают вопросы относительно ротации. Учитывая вынужденные замены Ковалева и Громыко в матче с «Ислочью», нам, видимо, стоит ждать появления новых лиц в стартовом составе на игру с «Витебском»?

– Если мы посмотрим на серьезные клубы со всего мира, то увидим, что играют одни и те же 13-15 человек. Потому что, если ты делаешь большую ротацию, уровень взаимодействия резко падает. Кстати, этот момент был виден в игре с «Ислочью», когда у нас вышел игрок, не до конца адаптированный к позиции. Сразу нарушилось взаимодействие – начались проблемы, соперник создал несколько опасных моментов. Поменяли ситуацию, и игра в этом правом блоке обороны стабилизировалась. Серьезные тренеры не делают ротацию каждый матч по принципу «давай поставим того, давай – этого, он посвежее» и так далее. Пять-шесть дней на восстановление обычно хватает. А взаимодействие, если постоянно тасовать, разрушается. И в плане обороны, и в плане атаки, и в плане коммуникации.

А травмы и болезни – это неизбежно. В любом виде спорта. До конца еще не знаем, как будет готов Ковалев, Громыко болеет. Но у нас есть еще полтора дня. Возможно, что-то поменяется. По факту будем думать, как выстроить игру. Но раз проблемы есть, наверняка, будет какая-то ротация.

– Матчи с «Ислочью» получились очень горячими. Не менее острым было и обсуждение их итогов: «черное и белое», Баланович, судейство…

– Ну, вопросы по судейству мы оставим для оценки . Скажу, что матчах с «Ислочью» нам понравился соперник: хорошая команда и футболисты. Но не понравилась стратегия достижения результата через нефутбольные моменты. Во-первых,провокация Бакая во второй игре Кубка. Сначала, я думал, что это просто эмоции. Потом понял, что имеет место установка на такие вещи.

Ситуация с Балановичем вообще выходит за рамки. Если бы я в течение матча понимал, что идет целенаправленная акция, возможно, на бровке защитил бы своего футболиста более агрессивно. Я-то думал, что это эмоции. Футболистов успокаивал, тренеров. Говорил, что хватит нагнетать обстановку. А потом оказалось, что это спланированная акция за какой-то жест. Да, возможно футболист был неправ. Я бы пожелал господину Жуковскому, чтобы это было самым большим огорчением в его жизни. А так, эта ситуация не лезет ни в какие рамки.

По поводу угроз, которые прозвучали в адрес Сергея на следующий матч, скажу, что мы своих футболистов в обиду не дадим. И, если что, примем достаточно адекватные меры. Пугать нашу команду и ее отдельных игроков бесполезно. Зачем это делать? Мы хотим все доказывать игрой и будем доказывать игрой.

Если брать «черное и белое»… Во-первых, комментировать слова другого тренера не совсем этично. У каждого свое мнение, все мы по-разному видим футбол. Если тренер в эфире оценивает эпизод иначе, чем я – ради бога. Это еще и шоу небольшое. Я близко знаком с Эдуардом Малафеевым, Анатолием Байдачным – это большие белорусские специалисты. Я бы посоветовал тренеру с ними пообщаться. Они никогда бы не позволили себе подобные высказывания в адрес футболистов и тренеров. Мои команды играли против команд Хуанде Рамоса, Андре Вилаш-Боаша, Унаи Эмери, Мирона Маркевича, Мирчи Луческу, Олега Блохина. Я не говорю уже о российских специалистах. Никогда никто из них не позволял себе такого. Мне есть с чем сравнивать, и я хотел бы дать совет молодому коллеге, чтобы он занимался чисто футбольными делами – у него реально хорошая команда, – сказал Ташуев.

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