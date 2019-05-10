﻿ Мадрид (ATP). 1/2 финала. Джокович играет с Тимом, Надаль встретится с Циципасом. 21.by
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Мадрид (ATP). 1/2 финала. Джокович играет с Тимом, Надаль встретится с Циципасом

11.05.2019 15:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В субботу в Мадриде Доминик Тим, в этом грунтовом сезоне уже обыгравший Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, сыграет с Новаком Джоковичем (не ранее 17:00). Пятикратный чемпион Надаль встретится со Стефаносом Циципасом, обыгравшим прошлогоднего чемпиона Сашу Зверева.

Сетка турнира здесь.

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Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

5 – 11 мая 2019

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 7 279 270 евро

Открытые корты, грунт

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия)  Доминик Тим (Австрия)
6:5
Дата проведения
11 мая, 17.19
Онлайн матча

Стефанос Циципас (Греция)  Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
11 мая, 22.00
Онлайн матча

 
Теги: Новости
 
 
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В субботу в Мадриде Доминик Тим, в этом грунтовом сезоне уже обыгравший Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, сыграет с Новаком Джоковичем (не ранее 17:00).
 
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