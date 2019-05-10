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Мадрид (ATP). 1/2 финала. Джокович играет с Тимом, Надаль встретится с Циципасом
11.05.2019 15:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В субботу в Мадриде Доминик Тим, в этом грунтовом сезоне уже обыгравший Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, сыграет с Новаком Джоковичем (не ранее 17:00). Пятикратный чемпион Надаль встретится со Стефаносом Циципасом, обыгравшим прошлогоднего чемпиона Сашу Зверева.
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Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
5 – 11 мая 2019
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 7 279 270 евро
Открытые корты, грунт
Полуфинал
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В субботу в Мадриде Доминик Тим, в этом грунтовом сезоне уже обыгравший Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, сыграет с Новаком Джоковичем (не ранее 17:00).
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