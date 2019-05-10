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Милевский и Лаптев остались в запасе на матч с «Городеей»
11.05.2019 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стал известен состав брестского «Динамо» на матч 7 тура чемпионата Беларуси.
Динамо Брест: Гутор, Быков, Дуарте, Кики, Веретило, Кисляк, Нойок, Фамейе, Нехайчик, Савицкий, Хобленко.
Запасные: Павлюченко, Кацикас, Павловец, Витус, Юзепчук, Лаптев, Милевский.
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Стал известен состав брестского «Динамо» на матч 7 тура чемпионата Беларуси.
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