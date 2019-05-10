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Дортмундская «Боруссия» за тур до конца сократила отставание от «Баварии» до 2 очков

11.05.2019 18:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпионская гонка в бундеслиге продолжится до последнего матча.

В предпоследнем туре дортмундская «Боруссия» победила «Фортуну» (3:2), а «Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом» (0:0).

«Дортмунд», таким образом, сократил отставание от мюнхенской команды до 2 очков.

В заключительном туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом», а команда Люсьена Фавра против менхенгладбахской «Боруссии». 

 
 
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Чемпионская гонка в бундеслиге продолжится до последнего матча.
 
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