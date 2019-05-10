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Огонь II Европейских игр встретили в Польше

11.05.2019 19:22 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Огонь II Европейских игр встретили в Польше
Фото minsk2019.by

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстафету огня II Европейских игр встретили в Варшаве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Дирекции II Европейских игр.

Специальные мероприятия состоялись в штаб-квартире Польского олимпийского комитета - своеобразном музее олимпийских успехов местных атлетов.

Факелоносцами в Варшаве стали польская спортсменка Мартина Дабровска и белорусский журналист Виктор Корбут.

"Пламя мира" встретили президент Польского олимпийского комитета Анджей Красницки, посол Беларуси в Польше Владимир Чушев, а также спортсмены, которые будут принимать участие в II Европейских играх.

"Эстафета огня "Пламя мира" не только укрепит отношения Беларуси и Польши в сфере спорта, она также символизирует олимпийские ценности, которые очень важны для нас. Спорт - это всегда соревнования, но очень важно, чтобы они проходили в честной борьбе. Принципы дружбы и взаимоуважения также являются неотъемлемыми атрибутами честного соперничества. Все они объединены в общей цели эстафеты "Пламя мира", - отметил Анджей Красницки.

Владимир Чушев в свою очередь рассказал, что встреча "Пламени мира" - первая часть презентации II Европейских игр у западных соседей. "В Варшаве 25 мая на традиционном олимпийском пикнике планируем показать спортивный и туристический потенциал Беларуси. Ожидаем прибытие наших олимпийских чемпионов, которые помогут ярко представить страну. Пикник планируют посетить около 200-300 тыс. человек. Перенимая наш опыт по подготовке к II Европейским играм, польская сторона также рассчитывает однажды принять такой форум на своей земле", - подчеркнул посол.

Итоги зарубежного этапа эстафеты огня подвел начальник управления по церемониям и культурной программе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Сергей Хомич. Он отметил теплый прием каждой страны, где побывала эстафета. "У каждой страны получилась своя церемония встречи эстафеты. Самым масштабным событием оказалась презентация "Пламени мира" в Венгрии, где был организован пробег по всему Будапешту. Приятно, что везде мы видели неподдельный интерес к соревнованиям, которые уже совсем скоро стартуют в Минске", - сказал Сергей Хомич.

Огонь II Европейских игр зажжен 3 мая в Риме в комплексе Ara Pacis Museum. В Беларуси эстафета начнет свой путь 12 мая. Факел мультиспортивного форума побывает во всех регионах: в Брестском - 12-17 мая, Гродненском - 18-23 мая, Витебском - 24-29 мая, Могилевском - 30 мая - 4 июня, Гомельском - 5-10 июня, Минском - 11-16 июня.

В Минске "Пламя мира" встретят 17 июня на площади Государственного флага. В этот же день факел проследует по проспекту Победителей, 18 июня - по проспекту Независимости. 19 июня участники эстафеты направятся на минские предприятия. Далее планируется посещение парков и достопримечательностей города, участие в церемонии приветствия атлетов в Деревне спортсменов. Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо": во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь форума.

В эстафете огня в Беларуси примут участие 450 факелоносцев, которыми станут лучшие спортсмены страны, известные специалисты, авторитетные деятели науки, культуры и искусств.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Беларусь получила право на проведение II Европейских игр 21 октября 2016 года по итогам голосования делегатов из 50 стран на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в Минске.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстафету огня II Европейских игр встретили в Варшаве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Дирекции II Европейских игр. ...
 
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