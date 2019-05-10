Боксер Дмитрий Асанов завоевал золото на турнире Кубка губернатора Санкт-Петербурга

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Дмитрий Асанов. Фото из архива

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Дмитрий Асанов (весовая категория 60 кг) завоевал золотую награду престижного турнира - Кубка губернатора Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус в финальном поединке боксировал против кубинского спортсмена трехкратного чемпиона мира Лазаро Альвареса Эстрады, которого одолел в упорной борьбе, и стал обладателем золотой медали престижных состязаний.

В соревнованиях на питерской "М-1 Арене" принимают участие атлеты с высоким международным рейтингом. Кубок губернатора Санкт-Петербурга по боксу проводится с 2009 года и собрал представителей 15 стран.

Бокс входит в программу II Европейских игр. Соревнования будут проходить во дворце спорта "Уручье" с 21 по 30 июня, 316 спортсменов (мужчины, женщины) разыграют 15 комплектов медалей.-0-