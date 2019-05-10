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На минском стадионе «Динамо» проходит Bright Festival. Газон арены закрыт защитными панелями
11.05.2019 20:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня на минском стадионе «Динамо» проходит Bright Festival
Сегодня на минском стадионе «Динамо» проходит Bright Festival. Концерт приурочен к скорому старту Европейских игр в Беларуси.
Музыкальная программа фестиваля началась в 18.00. Хедлайнерами стали Milmars, J: МОРС, «Ляпис-98», Каста и Лобода.
Ранее сообщалось, что организаторы Bright Festival планируют собрать более 20 тысяч гостей.
Bright Festival – по сути, тестирование стадиона перед масштабным мероприятием – II Европейскими играми, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Первый музыкальный фестиваль на «Динамо» начался в 15 часов. Вход на территорию стадиона организовали с двух сторон: через арку и со стороны Kiroff centr. Тех, кто пришел, проверяют досконально, технику просят включить.
Отметим, что что зеленый газон во время концерта закрыт защитным покрытием.
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Сегодня на минском стадионе «Динамо» проходит Bright Festival Сегодня на минском стадионе «Динамо» проходит Bright Festival.
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