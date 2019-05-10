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Брестское «Динамо» остается единственным клубом, который еще не проигрывал в чемпионате
11.05.2019 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче седьмого тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» обыграло «Городею» (4:0) и поднялось на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 17 очков.
На второй позиции «Шахтер». У команды Сергея Ташуева 15 очков и игра в запасе.
Добавим, что «Динамо остается единственной командой в чемпионате Беларуси, которая еще не проигрывала в текущем сезоне. Разница мячей 12:4.
В следующем туре брестчане сыграют на выезде с минским «Торпедо».
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