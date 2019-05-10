ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Марцел Личка: «Не факт, что Милевский будет играть в следующей игре. Когда десятка Бреста вышла на замену, команда не особо часто играла через него»

11.05.2019 22:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о победе над «Городеей» (4:0).

«Очень важные забили голы. Победа 4:0 – это хорошо, она помогает ментально. В последних играх у нас было много возможностей забить, но их упускали.

Нойок помог всей команде, открыл счет фантастическим ударом. Команда потом работала спокойнее. Хорошо, когда не пропускаешь – для защиты и вратаря. Сегодня очень доволен игрой и результатом. С Левином и Прокопюком в пятницу после тренировки решали, кто будет играть. Поставили в центр Хобленко, а Фамейе и Савицкий – на фланги.

Миля неудачно играл в последних матчах. Но он сильный игрок. Уверенное прошлое было у Артема, и он ничего не должен бояться. Не факт, что Артем будет играть в следующей игре. Когда десятка Бреста вышла на замену, команда не особо часто играла через него. Была установка играть за спину защитников, использовать скоростных игроков атаки.

Карточка Кики – глупая. Не доволен этим. Выражая эмоции, Габи хочет защитить одноклубника, но это не помогает команде в итоге. Самый главный враг – мы сами.

Не проигрываем уже седьмую игру чемпионата. Если честно, лучше мы проиграли бы «Энергетику» и выиграли у «Славии». Тогда мы заработали бы три очка, вместо двух.

В каком состоянии наши молодые игроки? Лотыш травмирован. Свежая кровь не будет лишней. У всех есть шанс. Но  пробиться в основу с текущей конкуренцией им не просто», – сказал Личка.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Брестское «Динамо» остается единственным клубом, который еще не проигрывал в чемпионате
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика