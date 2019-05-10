Марцел Личка: «Не факт, что Милевский будет играть в следующей игре. Когда десятка Бреста вышла на замену, команда не особо часто играла через него»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о победе над «Городеей» (4:0).

«Очень важные забили голы. Победа 4:0 – это хорошо, она помогает ментально. В последних играх у нас было много возможностей забить, но их упускали.

Нойок помог всей команде, открыл счет фантастическим ударом. Команда потом работала спокойнее. Хорошо, когда не пропускаешь – для защиты и вратаря. Сегодня очень доволен игрой и результатом. С Левином и Прокопюком в пятницу после тренировки решали, кто будет играть. Поставили в центр Хобленко, а Фамейе и Савицкий – на фланги.

Миля неудачно играл в последних матчах. Но он сильный игрок. Уверенное прошлое было у Артема, и он ничего не должен бояться. Не факт, что Артем будет играть в следующей игре. Когда десятка Бреста вышла на замену, команда не особо часто играла через него. Была установка играть за спину защитников, использовать скоростных игроков атаки.

Карточка Кики – глупая. Не доволен этим. Выражая эмоции, Габи хочет защитить одноклубника, но это не помогает команде в итоге. Самый главный враг – мы сами.

Не проигрываем уже седьмую игру чемпионата. Если честно, лучше мы проиграли бы «Энергетику» и выиграли у «Славии». Тогда мы заработали бы три очка, вместо двух.

В каком состоянии наши молодые игроки? Лотыш травмирован. Свежая кровь не будет лишней. У всех есть шанс. Но пробиться в основу с текущей конкуренцией им не просто», – сказал Личка.