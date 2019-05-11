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Лукашенко ответил на вопрос журналиста про ЧМ и Евро по футболу: «У нас есть один минус – пока нет Национального стадиона»

11.05.2019 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с журналистами рассказал об использовании инфраструктуры после Европейских игр, а также отметил подарок от Китая в виде возведения Национального футбольного стадион и бассейна.

– Вы не раз говорили, что после соревнований вся инфраструктура должна активно потом использоваться в повседневной жизни страны и приносить пользу. Это осуществится?

– Основа основ – это все-таки спортивные объекты.  Люди приезжают сюда не только жить, смотреть и поесть. Они должны показывать результаты. Как мне докладывают, что они на 99,9 процента объектов готовы. Где-то осталось домыть, почистить и порядочек навести.  Я убежден, что так и будет. Мне нечего проверять.

– Андрей Алексеенко. Телерадиокомпания «Мир». К вопросу о спорте. Беларусь впервые в своей истории будет принимать масштабные спортивные состязания – Европейские игры. Ранее Минск уже принимал чемпионат мира по хоккею и примет еще раз. Вопрос буквально висит в воздухе. Если Беларусь успешно проведет Европейские игры, а в этом мало кто сомневается, может, пора замахнуться на чемпионат Европы или мира по футболу? Или Олимпийские игры?

– С большим удовольствием. У нас есть один минус. У нас нет еще одного национального стадиона для того, чтобы проводить чемпионат какой-то… Европы… По футболу я имею ввиду. Вы видели, что недавно Китай презентовал всему белорусскому народу два огромных объекта. Очень дорогостоящих! Это плавательный бассейн мирового уровня. И Национальный футбольный стадион. Я просил президента Китая, чтобы он построил с китайским колоритом, чтобы вы и ваши дети приходили и понимали, что это подарок китайского народа белорусскому.

Мы в ближайшие два года все это сделаем и тогда можем замахнуться на что угодно, – сказал Лукашенко в эфире «Беларусь 1».

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с журналистами рассказал об использовании инфраструктуры после Европейских игр, а также отметил подарок от...
 
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