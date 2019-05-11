Лукашенко о Дворце спорта: «Мы создаем и молимся на собственность. А в итоге добили и разбили как Дворец спорта»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко на сегодняшнем осмотре «Студенческой деревни» для Европейских игр отметил, что нужно заняться вопросом о сохранении надлежащего состояния объектов.

«Проверьте каждый свою собственность. Ты – свою (обращается к министру спорта Сергею Ковальчуку – прим.). Другие министерства – свою. Мы создаем и молимся – ах и ох! А в итоге – разбили, добили. Как старый Дворец спорта. Уже на моей памяти третий раз его ремонтируем капитально. Поэтому надо спрашивать! В этом Дворце спорта взяточников было куча! Свечками взятки брали . А поддерживать то, что им отдали в эксплуатацию – не поддерживают. И там не одна сотня этих бездельников ходит. Поэтому займитесь вопросами собственности», – сказал Лукашенко в эфире программы «Панорама» на «Беларусь 1» .

Напомним, бывший директор Дворца спорта за 6 лет получил более сотни взяток и более 35 тыс долларов. Он приговорен к 11 годам в колонии усиленного режима.