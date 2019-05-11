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Лукашенко о Дворце спорта: «Мы создаем и молимся на собственность. А в итоге добили и разбили как Дворец спорта»
11.05.2019 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко на сегодняшнем осмотре «Студенческой деревни» для Европейских игр отметил, что нужно заняться вопросом о сохранении надлежащего состояния объектов.
«Проверьте каждый свою собственность. Ты – свою (обращается к министру спорта Сергею Ковальчуку – прим.). Другие министерства – свою. Мы создаем и молимся – ах и ох! А в итоге – разбили, добили. Как старый Дворец спорта. Уже на моей памяти третий раз его ремонтируем капитально. Поэтому надо спрашивать! В этом Дворце спорта взяточников было куча! Свечками
Напомним, бывший директор Дворца спорта за 6 лет
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Лукашенко о Дворце спорта: «Мы создаем и молимся на собственность. А в итоге добили и разбили как Дворец спорта»
Президент Беларуси Александр Лукашенко на сегодняшнем осмотре «Студенческой деревни» для Европейских игр отметил, что нужно заняться вопросом о сохранении...
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