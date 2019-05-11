Мадрид (WTA). Бертенс взяла крупнейший титул в карьере, не пустив Халеп к №1

Источник материала: Tribuna.com

В Мадриде Симона Халеп сыграет с Кики Бертенс за третий титул на турнире и возвращение на вершину мирового рейтинга. Начало матча – не ранее 19:30 по белорусскому времени.

Сетка турнира здесь .

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Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

4 – 11 мая 2019

Premier Mandatory

Призовой фонд – 7 021 128 евро

Открытые корты, грунт

Финал