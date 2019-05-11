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Мадрид (WTA). Бертенс взяла крупнейший титул в карьере, не пустив Халеп к №1
11.05.2019 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Мадриде Симона Халеп сыграет с Кики Бертенс за третий титул на турнире и возвращение на вершину мирового рейтинга. Начало матча – не ранее 19:30 по белорусскому времени.
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Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
4 – 11 мая 2019
Premier Mandatory
Призовой фонд – 7 021 128 евро
Открытые корты, грунт
Финал
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В Мадриде Симона Халеп сыграет с Кики Бертенс за третий титул на турнире и возвращение на вершину мирового рейтинга.
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