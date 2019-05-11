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Мадрид (WTA). Бертенс взяла крупнейший титул в карьере, не пустив Халеп к №1

11.05.2019 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Мадриде Симона Халеп сыграет с Кики Бертенс за третий титул на турнире и возвращение на вершину мирового рейтинга. Начало матча – не ранее 19:30 по белорусскому времени.

Сетка турнира здесь.

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Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

4 – 11 мая 2019

Premier Mandatory

Призовой фонд – 7 021 128 евро

Открытые корты, грунт

Финал

Кики Бертенс (Голландия)  Симона Халеп (Румыния)
6:4|6:4
Дата проведения
11 мая, 20.05
Онлайн матча

 
Теги: Новости
 
 
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В Мадриде Симона Халеп сыграет с Кики Бертенс за третий титул на турнире и возвращение на вершину мирового рейтинга.
 
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