ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Павлов после матча с «Торпедо-БелАЗ» о судействе: «У нас забрали очки. Эпизод с неназначенным пенальти на 83 минуте мы еще пересмотрим»

12.05.2019 00:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов прокомментировал поражение от «Торпедо-БелАЗ» (0:1) в матче 7 тура.

– Обидное поражение. Знаете, за эти годы я никогда не касался судейской темы на пресс-конференциях, но, видимо, время пришло. Считаю, что сегодня у нас забрали очки. Эпизод с неназначенным пенальти на 83 минуте мы еще пересмотрим, но нам не дали пробить одиннадцатиметровый, а спустя минуту мы пропустили. Ребята очень старались, выкладывались на поле, но сегодня безрезультатно. К сопернику никаких претензий – они тоже играли хорошо.

– Почему в заявке не оказалось Савостьянова?

– Получил он повреждение ключицы в прошлой игре, минимум две недели пропустит. У нас вообще практически в каждой игре кто-то вылетает, поэтому, когда упал Брановец, стало по-настоящему боязно. Яцкевич и Бобко начали тренироваться в общей группе, на поле вышли сегодня Тетеренко и Тимошенко. Надеемся, что вскоре ситуация наладится, – сказал Павлов.

Матч обслуживала судейская бригада Дмитрия Дмитриева.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов прокомментировал поражение от «Торпедо-БелАЗ» (0:1) в матче 7 тура.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Лукашенко ответил на вопрос журналиста про ЧМ и Евро по футболу: «У нас есть один минус – пока нет Национального стадиона»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • часы наручные мужские дорогие в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика