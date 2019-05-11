Павлов после матча с «Торпедо-БелАЗ» о судействе: «У нас забрали очки. Эпизод с неназначенным пенальти на 83 минуте мы еще пересмотрим»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов прокомментировал поражение от «Торпедо-БелАЗ» (0:1) в матче 7 тура.

– Обидное поражение. Знаете, за эти годы я никогда не касался судейской темы на пресс-конференциях, но, видимо, время пришло. Считаю, что сегодня у нас забрали очки. Эпизод с неназначенным пенальти на 83 минуте мы еще пересмотрим, но нам не дали пробить одиннадцатиметровый, а спустя минуту мы пропустили. Ребята очень старались, выкладывались на поле, но сегодня безрезультатно. К сопернику никаких претензий – они тоже играли хорошо.

– Почему в заявке не оказалось Савостьянова?

– Получил он повреждение ключицы в прошлой игре, минимум две недели пропустит. У нас вообще практически в каждой игре кто-то вылетает, поэтому, когда упал Брановец, стало по-настоящему боязно. Яцкевич и Бобко начали тренироваться в общей группе, на поле вышли сегодня Тетеренко и Тимошенко. Надеемся, что вскоре ситуация наладится, – сказал Павлов.

Матч обслуживала судейская бригада Дмитрия Дмитриева.