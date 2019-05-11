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Мэнни Пакьяо 20 июля встретится с Китом Турманом за титул WBA
12.05.2019 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпион WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо встретится с чемпионом WBA Super Китом Турманом. Бой официально объявили сегодня ночью.
Бой пройдет 20 июля в Лас-Вегасе и будет показан по системе PPV на телеканале FOX.
На счету Пакьяо 61 победа, семь поражений и два ничейных результата. У Турмана 29 побед.
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Чемпион WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо встретится с чемпионом WBA Super Китом Турманом.
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