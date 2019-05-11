Мэнни Пакьяо 20 июля встретится с Китом Турманом за титул WBA

Источник материала: Tribuna.com

Чемпион WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо встретится с чемпионом WBA Super Китом Турманом. Бой официально объявили сегодня ночью.

Бой пройдет 20 июля в Лас-Вегасе и будет показан по системе PPV на телеканале FOX.

На счету Пакьяо 61 победа, семь поражений и два ничейных результата. У Турмана 29 побед.