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Мэнни Пакьяо 20 июля встретится с Китом Турманом за титул WBA

12.05.2019 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпион WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо встретится с чемпионом WBA Super Китом Турманом. Бой официально объявили сегодня ночью.

Бой пройдет 20 июля в Лас-Вегасе и будет показан по системе PPV на телеканале FOX.

На счету Пакьяо 61 победа, семь поражений и два ничейных результата. У Турмана 29 побед.

 
 
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Чемпион WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо встретится с чемпионом WBA Super Китом Турманом.
 
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