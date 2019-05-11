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Хоккейный агент Пилко: «Бережков пытается захватить влияние над «Динамо», привлечь удобных ему агентов, также он бойкотирует белорусских тренеров»

12.05.2019 09:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Хоккейный агент Алеша Пилко, представляющий интересы нескольких игроков минского «Динамо», считает, что экс-генменеджер «зубров» Владимир Бережков пытается захватить влияние над клубом.

— Многие вещи не соответствуют действительности, но я хочу говорить только о моментах, которые касаются моих клиентов и меня лично. Во-первых, в «Динамо» было не девять, а три моих игрока: Патрик Уиркош, Теему Пулккинен и лучший бомбардир прошлого сезона Куинтон Хауден. В ноябре к ним присоединился Джонатон Блум. К Горди Дуайеру я не имею никакого отношения. Я не привозил его ни в «Медвешчак», ни в «Амбри-Пиотту».

— Вы выяснили, почему Андрей Михайлович оставил такие комментарии?

— Похоже, его ввели в заблуждение. Ранее не был с ним знаком, но решил лично поговорить. Тренер сказал, что не имеет ничего лично против меня, а такие данные он получил от других людей. Ему так рассказали. Андрей Сидоренко посчитал правильным извиниться передо мной и Теему Пулккиненом. Откуда у него такая дезинформация? Мое мнение: от Владимира Бережкова. Он пытается захватить влияние над клубом, привлечь удобных ему агентов. Также Бережков бойкотирует белорусских тренеров, предлагая им зарплату в два раза ниже, чем у бывших тренеров «Динамо». Насколько я знаю, последний контакт у него был с Андреем Назаровым в Астане. Но Бережков недооценивает генерального директора Дмитрия Баскова, который набрался опыта и прекрасно понимает, что ему делать.

— Раньше вы работали с «Динамо»?

— Да, многие мои клиенты играли за клуб: Роб Клинкхаммер, Бен Скривенс, Джонатон Чичу, Райан Веске, Марк-Андре Граньяни, Джек Скилле. Думаю, сомнений в их уровне нет.

— А по ходу нынешнего сезона, кроме Блума, из ваших клиентов еще кто-то мог пополнить команду?

— Да, но клуб не согласовал их трансферы, – сказал Пилко.

Напомним, на данный момент Владимир Бережков занимает пост спортивного директора ФХБ.

 
 
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Хоккейный агент Алеша Пилко, представляющий интересы нескольких игроков минского «Динамо», считает, что экс-генменеджер «зубров» Владимир Бережков пытается...
 
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