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Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» в гостях у «Брайтона», «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»
12.05.2019 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В заключительном 38-м туре английской премьер-лиги определится чемпион.
«Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Брайтоном», победа гарантирует «горожанам» (95 очков) титул вне зависимости от результата матча между «Ливерпулем» (94 очка) и «Вулверхэмптоном».
Чемпионат Англии
38-й тур
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В заключительном 38-м туре английской премьер-лиги определится чемпион.
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