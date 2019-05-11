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Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» в гостях у «Брайтона», «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»

12.05.2019 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В заключительном 38-м туре английской премьер-лиги определится чемпион.

«Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Брайтоном», победа гарантирует «горожанам» (95 очков) титул вне зависимости от результата матча между «Ливерпулем» (94 очка) и «Вулверхэмптоном». 

Чемпионат Англии

38-й тур

Брайтон – Манчестер Сити
Дата проведения
12 мая, 17.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Вулверхэмптон
Дата проведения
12 мая, 17.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Борнмут
Дата проведения
12 мая, 17.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Фулхэм – Ньюкасл
Дата проведения
12 мая, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Челси
Дата проведения
12 мая, 17.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Арсенал
Дата проведения
12 мая, 17.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Кардифф
Дата проведения
12 мая, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Хаддерсфилд
Дата проведения
12 мая, 17.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Эвертон
Дата проведения
12 мая, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Уотфорд – Вест Хэм
Дата проведения
12 мая, 17.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

 

 

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги

 
 
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В заключительном 38-м туре английской премьер-лиги определится чемпион.
 
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