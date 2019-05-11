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Football Agent – Malaysia: 20-летний нападающий сборной Малайзии Рашид пройдет просмотр в БАТЭ
12.05.2019 09:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
20-летний нападающий сборной Малайзии Ахьяр Рашид пройдет просмотр в БАТЭ, сообщает Football Agent – Malaysia.
Сообщается, что в ближайшее время клубы обсудят возможную сделку.
Сумма отступных за Ахьяра составляет почти три миллиона долларов. Transfermarkt оценивает футболиста в 50 тысяч евро.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в десяти играх и забил один мяч. Общий наигрыш составил всего 183 минуты.
За сборную Малайзии Рашид провел 3 матча, забил 1 мяч.
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20-летний нападающий сборной Малайзии Ахьяр Рашид пройдет просмотр в БАТЭ, сообщает Football Agent – Malaysia.
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