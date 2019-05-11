Football Agent – Malaysia: 20-летний нападающий сборной Малайзии Рашид пройдет просмотр в БАТЭ

Источник материала: Tribuna.com

20-летний нападающий сборной Малайзии Ахьяр Рашид пройдет просмотр в БАТЭ, сообщает Football Agent – Malaysia.

Сообщается, что в ближайшее время клубы обсудят возможную сделку.

Сумма отступных за Ахьяра составляет почти три миллиона долларов. Transfermarkt оценивает футболиста в 50 тысяч евро.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в десяти играх и забил один мяч. Общий наигрыш составил всего 183 минуты.

За сборную Малайзии Рашид провел 3 матча, забил 1 мяч.