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СКА – БГК. В составе брестчан на матч заявлены только белорусы
12.05.2019 10:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
12 мая в Минске БГК им. Мешкова сыграет со СКА. Встреча начнется в 17.00 и пройдет во Дворце спорта Уручье.
В выездном составе «мешковцев» исключительно белорусы, отмечает пресс-служба.
вратари: Иван Мацкевич, Виталий Черепенько;
угловые: Максим Баранов, Андрей Юринок;
полусредние: Андрей Ященко, Даниил Вергейчик, Егор Будейко, Павел Дорофеев, Александр Омелянчук, Олег Ганцевич, Сергей Шилович;
разыгрывающие: Артем Кулак, Александр Бочко, Валентин Куран;
линейные: Артем Сельвесюк, Михаил Пилюк.
Интернет-трансляцию матча можно посмотреть на handball.by и sport-tv.by.
Напомним, БГК досрочно
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12 мая в Минске БГК им.
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