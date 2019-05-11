СКА – БГК. В составе брестчан на матч заявлены только белорусы

Источник материала: Tribuna.com

12 мая в Минске БГК им. Мешкова сыграет со СКА. Встреча начнется в 17.00 и пройдет во Дворце спорта Уручье.

В выездном составе «мешковцев» исключительно белорусы, отмечает пресс-служба.

вратари: Иван Мацкевич, Виталий Черепенько;

угловые: Максим Баранов, Андрей Юринок;

полусредние: Андрей Ященко, Даниил Вергейчик, Егор Будейко, Павел Дорофеев, Александр Омелянчук, Олег Ганцевич, Сергей Шилович;

разыгрывающие: Артем Кулак, Александр Бочко, Валентин Куран;

линейные: Артем Сельвесюк, Михаил Пилюк.

Интернет-трансляцию матча можно посмотреть на handball.by и sport-tv.by.

Напомним, БГК досрочно стал чемпионом Беларуси .