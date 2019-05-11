|
Чемпионат Беларуси. Финал. Второй матч. «Борисфен» принимает «Цмокi»
12.05.2019 11:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
Финал
Борисфен – Цмокi-Мiнск
12 мая, 18.00, «Олимпиец»
Счет в серии: 0-1
Матч за 3-е место
Цмокi (резерв) – Гродно-93
12 мая, 15.00
Счет в серии: 1-0
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат Беларуси Финал Борисфен – Цмокi-Мiнск 12 мая, 18.00, «Олимпиец» Счет в серии: 0-1 Матч за 3-е место Цмокi (резерв) – Гродно-93 12 мая, 15.00 Счет в серии: 1-0.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)