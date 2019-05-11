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Чемпионат Беларуси. Финал. Второй матч. «Борисфен» принимает «Цмокi»

12.05.2019 11:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпионат Беларуси

Финал

Борисфен – Цмокi-Мiнск

12 мая, 18.00, «Олимпиец»

Счет в серии: 0-1

Матч за 3-е место

Цмокi (резерв) – Гродно-93

12 мая, 15.00

Счет в серии: 1-0

 
Теги: Гродно
 
 
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Чемпионат Беларуси Финал Борисфен – Цмокi-Мiнск 12 мая, 18.00, «Олимпиец» Счет в серии: 0-1 Матч за 3-е место Цмокi (резерв) – Гродно-93 12 мая, 15.00 Счет в серии: 1-0.
 
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