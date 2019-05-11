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Алексей Шевченко: «Говорят, у минского «Динамо» есть план, но, вспоминая последние сезоны, понимаешь, что этот план, наверняка, провальный и неправильный»

12.05.2019 12:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский журналист Алексей Шевченко поделился мнением о расставании минского «Динамо» с Андреем Сидоренко.

«В минском «Динамо» все происходит гораздо позже, чем у других. Они делают квалификационные предложения игрокам, когда остальные команды уже нашли по пять звеньев на первые сборы, клуб до сих пор не определился с количеством легионеров, а в списке приобретений лишь один вратарь из чемпионата Беларуси, к чему нельзя серьезно относиться при всем уважении к Александру Осипкову. И только в субботу формально был отправлен в отставку главный тренер Андрей Сидоренко. Нет, мы знали, что у него закончился контракт, а сам он недавно заявил, что забрал из клуба трудовую книжку, но лишь в субботу руководство клуба объявило, что собирается «идти другим путем» и не предложит специалисту новый договор.

Я всегда считал, что само приглашение Сидоренко – это большая ошибка, он так ничего и не дал клубу. Говорили, правда, что его будущее зависит от чемпионата мира, но все убедились, что большой заслуги тренера в возвращение в элиту не было. Самый важный матч против Казахстана уже превратился в формальность и основное время предсказуемо завершилось вничью, так как казахи уже праздновали.

Кто будет главным тренером «Динамо»? Говорят, что у минчан уже есть какой-то план, но, вспоминая последние сезоны, понимаешь, что этот план, наверняка, провальный и неправильный. Мы просто ждем назначения и хочется верить, что это случится до начала сентября, когда уже стартует регулярный чемпионат. Так как все в хоккейной Белоруссии очень сильно запаздывает», – написал Сидоренко.

 
 
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Российский журналист Алексей Шевченко поделился мнением о расставании минского «Динамо» с Андреем Сидоренко.
 
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