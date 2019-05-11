«Пламя мира» 12 мая прибудет в Беларусь

Источник материала: Полымя

«Пламя мира» в воскресенье, 12 мая, прибудет в Беларусь, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе Дирекции игр.





Накануне главный символ II Европейских игр побывал в Варшаве. Торжественная церемония встречи «Пламени мира» состоялась в штаб-квартире Польского олимпийского комитета. Здесь огонь состязаний завершил свой путь по странам Европы.

Начальник управления по церемониям и культурной программе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Сергей Хомич отметил:

— Мы понимали, что нашу эстафету будут ждать во всей Европе. Но мы не могли представить себе насколько теплый нам окажут прием. Интересно, что у каждой страны получилась своя необычная церемония встречи эстафеты. Конечно, самым масштабным событием оказалась презентация «Пламени мира» в Венгрии, где был организован большой пробег по всему Будапешту.

С. Хомич подчеркнул, что белорусская сторона везде видела неподдельный интерес к соревнованиям, которые уже совсем скоро стартуют в Минске. И это, безусловно, приятно.

12 мая «Пламя мира» начнет свой путь по всем областям нашей страны. Первым городом, который примет эстафету, станет Брест.

Торжественная церемония встречи огня и старт эстафеты по территории Беларуси запланированы в Брестской крепости на 18:00. Кроме того, 12 мая на пл. Ленина пройдет торжественный концерт, посвященный предстоящим II Европейских играм.

Затем главный символ состязаний пронесут по знаковым местам и самым известным достопримечательностям страны. А завершится эстафета вынесением пламени на церемонии открытия II Европейских игр 21 июня в Минске.

50-дневная эстафета «Пламя мира» стартовала 3 мая 2019 года в Риме. От столицы Италии до Минска главному символу II Европейских игр предстоит преодолеть примерно 7 700 км.

Источник: Минск-Новости