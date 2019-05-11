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Соломонов, Сусло, Ревенко и еще четыре хоккеиста покинули «Гомель»

12.05.2019 14:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник Евгений Горанин и нападающие Николай Сусло, Евгений Соломонов, Игорь Ревенко и Андрей Колосов покинули «Гомель», сообщает сайт клуба.

Также закончился срок арендных соглашений у защитников Егора Иванова и Ильи Летова. Иванов вернется в расположение минской «Юности», а Летов пополнит ряды «Динамо» Молодечно. Иванов сыграл 43 игры, в которых набрал 4 (1+3) очка. На счету Летова 12 (3+9) очков при 58 сыгранных матчах.

В составе «Гомеля» Соломонов провел 568 матчей, в которых набрал 353 (187+166) очков, Сусло сыграл в 589 играх и отметился 166 (73+93) баллами, Колосов появлялся на льду в 585 встречах, в которых набрал 237 (99+138) очков, Горанин поучаствовал в 154 играх во всех официальных соревнованиях, в которых заработал 36 (5+31) баллов, Ревенко помог команде в 162 матчах и набрал 141 (64+77) очко.

Гендиректор «Гомеля» Усович: «Клуб находится в устойчивом финансовом состоянии. Мы с большой уверенностью вступаем в следующий сезон»

 
Теги: Гомель
 
 
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Защитник Евгений Горанин и нападающие Николай Сусло, Евгений Соломонов, Игорь Ревенко и Андрей Колосов покинули «Гомель», сообщает сайт клуба.
 
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