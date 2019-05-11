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Эстафета огня II Европейских игр прибыла в Беларусь

12.05.2019 15:58 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Эстафета огня II Европейских игр прибыла в Беларусь
Фото официального сайта Европейских игр

12 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Эстафета огня II Европейских игр "Пламя мира" прибыла в Беларусь. Церемония встречи состоялась сегодня на белорусско-польской границе в международном пункте пропуска "Варшавский мост", передает корреспондент БЕЛТА.

Караван эстафеты огня прибыл в республику после завершения зарубежного этапа. Брест - первый город Беларуси, в котором побывает "Пламя мира". Факел пронесут 12-13 мая по центральным улицам областного центра, чтобы познакомить жителей и гостей с II Европейскими играми. В роли факелоносцев выступят известные белорусы, в том числе уроженцы Брестской области Юлия Нестеренко, Наталья Гелах, Юрий Ващук (Тео), Елена Воробей и другие.

Эстафета пройдет еще по пяти городам региона. Огонь II Европейских игр встретят также в Каменце, Пинске, Микашевичах, Барановичах и Коссово, а 18 мая его передадут в Гродненскую область.

Эстафета "Пламя мира" стартовала 3 мая в Риме и завершится 21 июня торжественным зажжением чаши олимпийского огня на центральной арене II Европейских игр - Национальном олимпийском стадионе "Динамо". Всего огонь игр пронесут через 55 населенных пунктов на территории 8 стран (Италия, Словакия, Словения, Венгрия, Австрия, Чехия, Польша и Беларусь), а его протяженность составит 7700 км. В эстафете примут участие 450 факелоносцев, 100 волонтеров и 10 хранителей огня.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня на 12 спортивных площадках. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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12 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Эстафета огня II Европейских игр "Пламя мира" прибыла в Беларусь. Церемония встречи состоялась сегодня на белорусско-польской границе в...
 
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