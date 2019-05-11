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Роман Пилипчук: «Забей мы пенальти в середине второго тайма – наверное, концовка была бы другая»
12.05.2019 18:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук прокомментировал победу над «Гомелем» (3:1).
«После двух поражений игра выдалась очень сложной. Причем сами создали себе эти проблемы. Забей мы пенальти в середине второго тайма – наверное, концовка была бы другая. Наверное, за это мы и любим футбол. Хорошо, что добились победы – она для нас очень важна.
Хочу поздравить болельщиков и поблагодарить всех игроков за проделанную работу. Считаю, сегодня мы заслужили победу», – сказал Пилипчук.
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Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук прокомментировал победу над «Гомелем» (3:1).
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