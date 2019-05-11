Роман Пилипчук: «Забей мы пенальти в середине второго тайма – наверное, концовка была бы другая»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук прокомментировал победу над «Гомелем» (3:1).

«После двух поражений игра выдалась очень сложной. Причем сами создали себе эти проблемы. Забей мы пенальти в середине второго тайма – наверное, концовка была бы другая. Наверное, за это мы и любим футбол. Хорошо, что добились победы – она для нас очень важна.

Хочу поздравить болельщиков и поблагодарить всех игроков за проделанную работу. Считаю, сегодня мы заслужили победу», – сказал Пилипчук.