Алексей Шпилевский: «До конца пытались и старались. Но, не знаю, пока Боженька с нами как-то... Играет не в нашу сторону»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский подвел итог матча против «Атырау» (1:2).

«К сожалению, сейчас опять не могу как победитель на пресс-конференции сидеть... Как бы этого не хотелось. Я думаю, что желание было видно. Что команда хотела выиграть с первых секунд. Понятно, что когда против такого деструктивного футбола играешь, то нелегко. Единственный шанс у соперника был через стандартные ситуации, или через помощь еще каких-то людей. Это, к сожалению, случилось. Нам, к сожалению, в первом тайме это не помогло.

Как по мне, то это та же самая ситуация была. Но опять же, возможности были. Ребятам говорили, что так как команда вся оборонялась в штрафной, то только после потери пойти быстро в отбор и не дать сопернику выбить. И там эту дезорганизацию взломать. Воспользоваться этой возможностью. Когда ты начинаешь 90 минут атаку со своей половины против команды, которая узко стоит в обороне... Понятно, что навесы трудно было принимать... Соперник – команда высокорослая.

Перехватывать и принимать надо было еще быстрее. Точнее забегать и на подборе быть, но... Опять допустили угловой – концентрация, не знаю, очень-очень злит. Еще момент не смотрел, но столько усилий прикладывали и старались. Не сказать, что ребята не хотели. Желание было огромное. Это было видно. До конца пытались и старались. И подборы были... Но, не знаю, пока Боженька с нами как-то... Играет не в нашу сторону. Остается дальше работать.

Те же слова я и ребятам сказал – дальше работаем. Упорно... Доверие в наш футбол не теряем. Нужно еще больше работать, чем мы делали до этого. Спасибо!», – сказал Шпилевский.

Отметим, что «Кайрат» с 16 очками занимает шестое место в чемпионате Казахстана, отставая на девять баллов от лидирующей «Астаны»