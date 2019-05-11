Пилипчук о Тигиеве: «У него были проблемы со здоровьем. Сегодня он восстановился, выглядел достаточно качественно»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук прояснил ситуацию с Георгием Тигиевым.

- В Слуцке вы решили обойтись без Тигиева. А сейчас он у вас в стартовом составе.

– У Тигиева были проблемы со здоровьем. Сегодня он восстановился, выглядел достаточно качественно — и в обороне, и в атаке. Никто не собирается отказываться от игроков, которые в состоянии выполнять хороший объем работы. От Тигиева никто не собирается отказываться, никто такого не говорил. Мы же не будем здесь слухи обсуждать.

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