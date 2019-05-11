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Пилипчук о Тигиеве: «У него были проблемы со здоровьем. Сегодня он восстановился, выглядел достаточно качественно»

12.05.2019 18:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук прояснил ситуацию с Георгием Тигиевым.

- В Слуцке вы решили обойтись без Тигиева. А сейчас он у вас в стартовом составе.

– У Тигиева были проблемы со здоровьем. Сегодня он восстановился, выглядел достаточно качественно — и в обороне, и в атаке. Никто не собирается отказываться от игроков, которые в состоянии выполнять хороший объем работы. От Тигиева никто не собирается отказываться, никто такого не говорил. Мы же не будем здесь слухи обсуждать.

«Прессбол»: Минское «Динамо» досрочно прекратит сотрудничество с Тигиевым

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук прояснил ситуацию с Георгием Тигиевым.
 
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