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Пилипчук о Тигиеве: «У него были проблемы со здоровьем. Сегодня он восстановился, выглядел достаточно качественно»
12.05.2019 18:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук прояснил ситуацию с Георгием Тигиевым.
- В Слуцке вы решили обойтись без Тигиева. А сейчас он у вас в стартовом составе.
– У Тигиева были проблемы со здоровьем. Сегодня он восстановился, выглядел достаточно качественно — и в обороне, и в атаке. Никто не собирается отказываться от игроков, которые в состоянии выполнять хороший объем работы. От Тигиева никто не собирается отказываться, никто такого не говорил. Мы же не будем здесь слухи обсуждать.
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Пилипчук о Тигиеве: «У него были проблемы со здоровьем. Сегодня он восстановился, выглядел достаточно качественно»
Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук прояснил ситуацию с Георгием Тигиевым.
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