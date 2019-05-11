«Ливерпуль» – первый клуб в истории АПЛ, не ставший чемпионом с одним поражением за сезон

Источник материала: Tribuna.com

, несмотря на победу над «Вулверхэмптоном» (2:0), остался на втором месте в АПЛ.

Впервые в АПЛ (включая и эпоху до создания премьер-лиги) команда, проигравшая за сезон один матч, не стала чемпионом.

Отметим, что единственное поражение «Ливерпулю» нанес , который и оформил чемпионство.