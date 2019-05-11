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«Ливерпуль» – первый клуб в истории АПЛ, не ставший чемпионом с одним поражением за сезон
12.05.2019 19:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Впервые в АПЛ (включая и эпоху до создания премьер-лиги) команда, проигравшая за сезон один матч, не стала чемпионом.
Отметим, что единственное поражение «Ливерпулю» нанес
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«Ливерпуль», несмотря на победу над «Вулверхэмптоном» (2:0), остался на втором месте в АПЛ.
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