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«Ливерпуль» – первый клуб в истории АПЛ, не ставший чемпионом с одним поражением за сезон

12.05.2019 19:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Ливерпуль», несмотря на победу над «Вулверхэмптоном» (2:0), остался на втором месте в АПЛ.

Впервые в АПЛ (включая и эпоху до создания премьер-лиги) команда, проигравшая за сезон один матч, не стала чемпионом.

Отметим, что единственное поражение «Ливерпулю» нанес «Манчестер Сити», который и оформил чемпионство.

 
 
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«Ливерпуль», несмотря на победу над «Вулверхэмптоном» (2:0), остался на втором месте в АПЛ.
 
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