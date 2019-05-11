Гвардиола в 8-й раз выиграл чемпионат страны и взял 26-й трофей в карьере тренера

Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в сезоне-2018/19.

Это восьмая победа Гвардиолы в чемпионатах Испании, Германии и Англии. С у него два титула.

Всего за карьеру тренера на счету Пепа 26 трофеев. Пять из них – в «Манчестер Сити». Клубу также предстоит сыграть в финале Кубка Англии в этом сезоне.