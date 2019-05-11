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Гвардиола в 8-й раз выиграл чемпионат страны и взял 26-й трофей в карьере тренера
12.05.2019 18:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Манчестер Сити»
Это восьмая победа Гвардиолы в чемпионатах Испании, Германии и Англии. С
Всего за карьеру тренера на счету Пепа 26 трофеев. Пять из них – в «Манчестер Сити». Клубу также предстоит сыграть в финале Кубка Англии в этом сезоне.
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«Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы стал чемпионом Англии в сезоне-2018/19.
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