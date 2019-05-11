ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олег Дулуб: «Все команды, с которыми мне приходилось работать, всегда должны были подниматься. Основная проблема во взаимоотношении игроков»

12.05.2019 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Атырау» Олег Дулуб рассказал, почему принял приглашение казахстанской команды.

- Почему выбрали именно Казахстан для продолжения своей тренерской карьеры?

– Знаете, это было абсолютно неожиданно. Я работал в молодежной сборной Беларуси U-19, у нас заканчивался сбор и мне позвонило руководство «Атырау», пригласив на переговоры. Надо сказать, что переговоры прошли за день, подписали контракт и я даже не улетев домой сразу приступил к работе с командой, потому что понимали, что очень много упущено и нужно это наверстывать.

- Сами рады этому вызову?

– Мне очень интересно. У меня была Беларусь, Украина, а сейчас Казахстан.

- Можно сказать, что вы приняли «Атырау» не в самом лучшем состоянии. Какой микроклимат был в команде?

– Все команды, с которыми мне приходилось работать, всегда должны были подниматься. Основная проблема во взаимоотношении игроков. Необходимо это налаживать, раскрепостить игроков. Я знаю, что любой человек может выжать из себя все. Явный пример – матч «Ливерпуль» – «Барселона».

В перерыве сказал ребятам: – «Если клуб говорит, что что-то невозможно, то я вам говорю, что все возможно. Если вы в себя поверите, то вы сдвинетесь». Для меня это самый большой позитивный момент, что ребята все-же сдвинулись. Мы набрали очки, которые нам очень нужны сейчас, и мы двигаемся дальше.

- С какой целью пришли в «Атырау»?

– Мне нравится футбол, я его люблю с самого детства. Я в футболе и для меня – это счастье. – сказал Дулуб.

Напомним, что сегодня «Атырау» обыграл «Кайрат» (2:1).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Атырау» Олег Дулуб рассказал, почему принял приглашение казахстанской команды.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Ливерпуль» – первый клуб в истории АПЛ, не ставший чемпионом с одним поражением за сезон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика