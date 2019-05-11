Олег Дулуб: «Все команды, с которыми мне приходилось работать, всегда должны были подниматься. Основная проблема во взаимоотношении игроков»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Атырау» Олег Дулуб рассказал, почему принял приглашение казахстанской команды.

- Почему выбрали именно Казахстан для продолжения своей тренерской карьеры?

– Знаете, это было абсолютно неожиданно. Я работал в молодежной сборной Беларуси U-19, у нас заканчивался сбор и мне позвонило руководство «Атырау», пригласив на переговоры. Надо сказать, что переговоры прошли за день, подписали контракт и я даже не улетев домой сразу приступил к работе с командой, потому что понимали, что очень много упущено и нужно это наверстывать.

- Сами рады этому вызову?

– Мне очень интересно. У меня была Беларусь, Украина, а сейчас Казахстан.

- Можно сказать, что вы приняли «Атырау» не в самом лучшем состоянии. Какой микроклимат был в команде?

– Все команды, с которыми мне приходилось работать, всегда должны были подниматься. Основная проблема во взаимоотношении игроков. Необходимо это налаживать, раскрепостить игроков. Я знаю, что любой человек может выжать из себя все. Явный пример – матч «Ливерпуль» – «Барселона».

В перерыве сказал ребятам: – «Если клуб говорит, что что-то невозможно, то я вам говорю, что все возможно. Если вы в себя поверите, то вы сдвинетесь». Для меня это самый большой позитивный момент, что ребята все-же сдвинулись. Мы набрали очки, которые нам очень нужны сейчас, и мы двигаемся дальше.

- С какой целью пришли в «Атырау»?

– Мне нравится футбол, я его люблю с самого детства. Я в футболе и для меня – это счастье. – сказал Дулуб.