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Олег Дулуб: «Все команды, с которыми мне приходилось работать, всегда должны были подниматься. Основная проблема во взаимоотношении игроков»
12.05.2019 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Атырау» Олег Дулуб рассказал, почему принял приглашение казахстанской команды.
- Почему выбрали именно Казахстан для продолжения своей тренерской карьеры?
– Знаете, это было абсолютно неожиданно. Я работал в молодежной сборной Беларуси U-19, у нас заканчивался сбор и мне позвонило руководство «Атырау», пригласив на переговоры. Надо сказать, что переговоры прошли за день, подписали контракт и я даже не улетев домой сразу приступил к работе с командой, потому что понимали, что очень много упущено и нужно это наверстывать.
- Сами рады этому вызову?
– Мне очень интересно. У меня была Беларусь, Украина, а сейчас Казахстан.
- Можно сказать, что вы приняли «Атырау» не в самом лучшем состоянии. Какой микроклимат был в команде?
– Все команды, с которыми мне приходилось работать, всегда должны были подниматься. Основная проблема во взаимоотношении игроков. Необходимо это налаживать, раскрепостить игроков. Я знаю, что любой человек может выжать из себя все. Явный пример – матч «Ливерпуль» – «Барселона».
В перерыве сказал ребятам: – «Если клуб говорит, что что-то невозможно, то я вам говорю, что все возможно. Если вы в себя поверите, то вы сдвинетесь». Для меня это самый большой позитивный момент, что ребята все-же сдвинулись. Мы набрали очки, которые нам очень нужны сейчас, и мы двигаемся дальше.
- С какой целью пришли в «Атырау»?
– Мне нравится футбол, я его люблю с самого детства. Я в футболе и для меня – это счастье. – сказал Дулуб.
Напомним, что сегодня «Атырау»
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Олег Дулуб: «Все команды, с которыми мне приходилось работать, всегда должны были подниматься. Основная проблема во взаимоотношении игроков»
Главный тренер «Атырау» Олег Дулуб рассказал, почему принял приглашение казахстанской команды.
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