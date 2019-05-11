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Юрген Клопп: «Ливерпуль» терял ключевых игроков после хорошего сезона, но больше это не повторится»

12.05.2019 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги сезона.

Мерсисайдцы остались на втором месте с 97 очками.

«Поздравляю «Манчестер Сити». Мы старались все, чтобы усложнить им жизнь, но получилось недостаточно. Я не мог бы больше гордиться парнями. 

Они делали невероятные вещи в течение всего сезона. Сегодня была достаточно странная ситуация. Мы хорошо играли до счета 1:0, что случилось потом, было кристально ясно.

Нельзя заставить людей успокоиться. Когда болельщики «Ливерпуля» отпраздновали гол «Брайтона», это был шок для всех. И «Вулверхэмптон» был рядом. Нам пришлось биться. В итоге мы забили второй и не пропустили. Это приятно, но не так, как хотелось бы.

Очевидно, что нам пришлось потрудиться, как и «Сити». Нашей целью на этой неделе было набрать 97 очков, мы это сделали – и это нечто особенное. Мы хотели написать свою историю и нам это удалось. Сегодня не такие приятные чувства, но у нас еще три недели на подготовку к важной игре.

Команда сделала очень много больших шагов за последний год. Парни все были здесь с прошлого сезона, кроме Алиссона. Он оказал большое влияние на игру, но все остальные были с прошлого сезона.

Это особенный сезон. Лучше, чем у меня с «Боруссией», когда мы стали чемпионами. Но нельзя не заметить, что одна команда была лучше. Очевидно, что периодически везло нам, периодически – «Сити». Нам не повезло в матче с ними, но мы забили на последней секунде «Эвертону», поздний гол «Ньюкаслу». Это могли быть ничьи.

Сезон очень длинный и тяжелый. С поражениями нужно мириться. Мы все время были в борьбе. «Сити» набрал столько очков, потому что мы были рядом. У них 198 очков за два года – это особенное достижение.

Мы сделали очень большие шаги. Но это всего лишь первый шаг. После хорошего года в прошлом мы теряли ключевых игроков, но больше такое не повторится. Так что мы вновь будем здесь», – сказал Клопп.

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