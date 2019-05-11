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Сергей Ташуев: «В сегодняшнем матче соперник свой шанс использовал, мы нет»

12.05.2019 20:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев подвел итог матча против «Витебска» (0:1).

–  Давно собирался через прессу поздравить «Витебск» с выходом в Лигу Европы. Желаю успешного выступления успеха в этом турнире. А в сегодняшнем матче соперник свой шанс использовал, мы нет. Кто это делает, тот побеждает. В принципе, это все.

- Сложилось впечатление, что ваша команда не в очень хорошей физической форме?

– Вы не правы. Мы оказывали давление, и так далее. Но у нас есть проблемы в атаке, и они немножко нелогичны. Есть большой выбор нападающих. И еще до конца не определились, кто будет выступать в основе, и доставит два-три гола, имея доминантное преимущество. Нам нужно понять, на кого делать ставку. В прошлом году мы выступали с одним нападающим. Сейчас еще идет поиск.

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев подвел итог матча против «Витебска» (0:1).
 
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