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Сергей Ясинский: «В день своего рождения Гущенко нам внушал уверенность. И подарил победу. На мой взгляд, его вклад в выигрыш очень велик»

12.05.2019 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал победу над «Шахтером» (1:0).

– Мы представляли, что к нам приехал лидер. И легко не будет. Пока, к сожалению, мы не можем против таких команд играть первым номером. Естественно, наши старания разбивались на очень агрессивную и  компактную игру «Шахтера». Однако, получались неплохие выходы в контратаки.

А одно из наших стандартных положений нам принесло победу. Понятно, что в концовке матча сопернику нечего было терять. Гости нагрузили нашу штрафную площадь опасными передачами и прострелами. И я очень рад, что наша оборона справлялась. А когда полевые игроки все-таки проигрывали единоборства, подчищал Дима Гущенко. В день своего рождения он нам внушал уверенность. И подарил такой подарок, как победу. На мой взгляд, его вклад в выигрыш очень велик. Были опасные моменты у наших ворот, линия атаки очень мощная у «Шахтера». Нам было сложно. Однако Дима своей уверенной игрой успокаивал и успокоил и соперников и своих партнеров и болельщиков.

Еще отмечу феноменальную поддержку болельщиков. Очень приятно играть при такой поддержке поклонников команды. Конечно, у нас не всё получалось, но команда старалась, билась. При этом были у нас голевые моменты, которые мы создали благодаря комбинационной игре. Но с позиции силы мы еще не можем играть с такой командой.  

- Переход на схему с тремя центральными защитниками связан с отсутствием Скитова и невозможностью его полноценно заменить, или есть какая-то другая причина?

– Вы ответили на свой вопрос сами. У нас осталось всего два фланговых футболиста. Они молодые. Хотя сама по себе такая схема тоже неплохая, с учетом того, что у нас очень квалифицированные центральные защитники. Исходя из набора футболистов, которые у нас здоровы, такая тактика сегодня была.

- Психологически не тяжело будет настроить вам подопечных на финал Кубка с «Шахтером», все-таки такой же антураж, стадион, соперник?

– По-моему, «Шахтер» едва ли не каждый год играет, если не в финале Кубка Беларуси, так в полуфинале точно. Для них это нормальное состояние. Клубы из Витебска в финале не играли 20 лет. Для нас это в любом случае будет что-то необыкновенное, событийное. Там настраивать особо не надо будет. И я в этом уверен. 

 
Теги: Витебск
 
 
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