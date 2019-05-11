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Чемпионат Италии. «Рома» принимает «Ювентус»

12.05.2019 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 36-м туре серии А «Фиорентина» сыграет с «Миланом», «Рома» будет противостоять «Ювентусу», «Интер» примет «Кьево».

Чемпионат Италии

36-й тур

Аталанта – Дженоа 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
11 мая, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 46 Барроу, 2:0 – 53 Кастань, 2:1 – 89 Пандев.
АталантаГоллини, Хатебур, Паломино, Гимшити, Кастань, де Рон, Фройлер, Госенс, Пашалич (Барроу, 46; Пессина, 64), Иличич (Рожер, 89), Сапата.
ДженоаРаду, Бираски, Ромеро, Зуканович (Педру Перейра, 56), Кришито, Радованович, Бесса, Лерагер (Пандев, 50), Велозу, Куаме (Санабрия, 73), Лападула.
Предупреждения:
Велозу (7), Паломино (34), Пандев (59), Ромеро (84).

 

Кальяри – Лацио 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
11 мая, 19.00, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 31 Луис Альберто, 0:2 – 53 Корреа, 1:2 – 90 Паволетти.
КальяриКраньо, Романья, Каччаторе, Клаван, Пеллегрини, Дейола, Барелла, Чигарини (Брадарич, 57), Падоин (Черри, 57), Жоао Педро (Кастро, 77), Паволетти.
ЛациоПрото, Раду (Баштуш, 74), Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Пароло, Лулич, Бадель (Катальди, 62), Луис Альберто (Иммобиле, 84), Корреа, Кайседо.
Предупреждения:
Раду (13), Бадель (24), Прото (64), Барелла (85), Каччаторе (90), Луис Фелипе (90).

 

Фиорентина – Милан 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
11 мая, 21.30, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 35 Чалханоглу.
ФиорентинаЛафон, Лорини (Жерсон, 69), Миленкович, Витор Уго, Бираги, Бенасси, Фернандеш (Влахович, 74), Дабо (Нергор, 84), Миральяс, Муриэль, Кьеза.
МиланДоннарумма, Абате, Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессиэ, Бакайоко, Чалханоглу, Сусо (Кастильехо, 81), Пионтек (Кутроне, 74), Борини (Лаксальт, 88).
Предупреждения:
Бираги (34), Лорини (67), Доннарумма (78).

 

Торино – Сассуоло 3:2 (0:1, 3:1)
Дата проведения
12 мая, 13.30, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 27 Бурабия, 1:1 – 56 Белотти, 1:2 – 71 Лирола, 2:2 – 81 Дзадза, 3:2 – 82 Белотти.
ТориноСиригу, Иццо, Нкулу, Моретти, де Сильвестри, Мейте, Лукич (Дзадза, 49), Ансальди (Яго Фальке, 23), Базелли (Бремер, 89), Беренгер, Белотти.
СассуолоКонсильи, Лирола, Демирал, Феррари, Пелузо, Данкан (Локателли, 79), Маньянелли, Бурабия, Джуричич (Рожерио, 64), Сенси, Бога (Эль-Бабакар, 72).
Предупреждения:
Лукич (8), Бурабия (12), Феррари (26), Локателли (87), Демирал (90).
Удаление:
Бурабия (28).

 

Фрозиноне – Удинезе 1:3 (0:3, 1:0)
Дата проведения
12 мая, 16.00, «Stadio Benito Stirpe»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 11 Окака Чука, 0:2 – 41 Самир, 0:3 – 44 Окака Чука, 1:3 – 85 Дионизи.
ФрозинонеБарди, Бригенти, Ариаудо, Капуано, Паганини, Саммарко, Вальцаниа (Майелло, 80), Бегетто, Чиано (Дзампано, 73), Чиофани (Дионизи, 65), Пинамонти.
УдинезеМуссо, Де Майо, Трост-Эконг (Нюйтинк, 76), Самир, Ларсен, Мандрагора, Сандро (Хадльвредссон, 62), де Пауль, Д'Алессандро, Лазанья, Окака Чука (Пуссетто, 86).
Предупреждения:
Окака Чука (31), Ариаудо (40), Чиано (52), Сандро (54), Самир (90).

 

Сампдория – Эмполи 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
12 мая, 16.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 56 Фариас, 0:2 – 75 Ди Лоренцо, 1:2 – 90, пенальти Куальярелла.
СампдорияАудеро, Сала, Тонелли, Феррари, Мурру, Прат, Экдаль (Сау, 72), Янкто, Капрари (Роналду Виейра, 72), Габбьядини (Рамирес, 80), Куальярелла.
ЭмполиДронговски, Весели, Сильвестре, Делль`Орко, Беннасер (Бриги, 90), Ди Лоренцо, Паяч, Траоре (Капецци, 87), Крунич, Фариас (Аккуа, 79), Капуто.
Предупреждения:
Ди Лоренцо (16), Экдаль (30), Тонелли (74).

 

СПАЛ – Наполи 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
12 мая, 19.00, «Stadio Paolo Mazza»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 49 Аллан, 1:1 – 83, пенальти Петанья, 1:2 – 88 Мариу Руй.
СПАЛВивиано, Викари, Чонек (Янкович, 89), Бонифаци, Ладзари, Фарес, Валоти (Антенуччи, 73), Миссироли (Скьяттарелла, 31), Мурджиа, Петанья, Флоккари.
НаполиМерет, Луперто, Кулибали, Мариу Руй, Малькюи, Зелиньски (Гулям, 84), Фабиан Руис, Кальехон (Гаэтано, 90), Аллан, Юнес (Верди, 66), Милик.
Предупреждения:
Мариу Руй (53), Чонек (64), Фарес (69).

 

Рома – Ювентус 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
12 мая, 21.30, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
РомаМиранте, Фасио, Манолас, Флоренци, Коларов, Нзонзи, Дзаньоло, Клюйверт, Пеллегрини, Эль-Шаарави, Джеко.
ЮвентусШченсны, Кьеллини, Касерес, Де Шильо, Джан, Спинаццола, Матюиди, Пьянич, Куадрадо, Роналду, Дибала.

 

Болонья – Парма
Дата проведения
13 мая, 20.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

 

Интер – Кьево
Дата проведения
13 мая, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица серии А

Статистика серии А

 
 
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В 36-м туре серии А «Фиорентина» сыграет с «Миланом», «Рома» будет противостоять «Ювентусу», «Интер» примет «Кьево».
 
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