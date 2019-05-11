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Чемпионат Италии. «Рома» принимает «Ювентус»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 36-м туре серии А «Фиорентина» сыграет с «Миланом», «Рома» будет противостоять «Ювентусу», «Интер» примет «Кьево».
Чемпионат Италии
36-й тур
- Дата проведения
-
11 мая, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Голы:
-
1:0 –
46 Барроу,
2:0 –
53 Кастань,
2:1 –
89 Пандев.
Аталанта –
Голлини, Хатебур, Паломино, Гимшити, Кастань, де Рон, Фройлер, Госенс, Пашалич (Барроу, 46; Пессина, 64), Иличич (Рожер, 89), Сапата.
Дженоа –
Раду, Бираски, Ромеро, Зуканович (Педру Перейра, 56), Кришито, Радованович, Бесса, Лерагер (Пандев, 50), Велозу, Куаме (Санабрия, 73), Лападула.
- Предупреждения:
-
Велозу
(7), Паломино
(34), Пандев
(59), Ромеро
(84).
- Дата проведения
-
11 мая, 19.00, «Сарденья»
- Голы:
-
0:1 –
31 Луис Альберто,
0:2 –
53 Корреа,
1:2 –
90 Паволетти.
Кальяри –
Краньо, Романья, Каччаторе, Клаван, Пеллегрини, Дейола, Барелла, Чигарини (Брадарич, 57), Падоин (Черри, 57), Жоао Педро (Кастро, 77), Паволетти.
Лацио –
Прото, Раду (Баштуш, 74), Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Пароло, Лулич, Бадель (Катальди, 62), Луис Альберто (Иммобиле, 84), Корреа, Кайседо.
- Предупреждения:
-
Раду
(13), Бадель
(24), Прото
(64), Барелла
(85), Каччаторе
(90), Луис Фелипе
(90).
- Дата проведения
-
11 мая, 21.30, «Артемио Франки»
- Гол:
-
0:1 –
35 Чалханоглу.
Фиорентина –
Лафон, Лорини (Жерсон, 69), Миленкович, Витор Уго, Бираги, Бенасси, Фернандеш (Влахович, 74), Дабо (Нергор, 84), Миральяс, Муриэль, Кьеза.
Милан –
Доннарумма, Абате, Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессиэ, Бакайоко, Чалханоглу, Сусо (Кастильехо, 81), Пионтек (Кутроне, 74), Борини (Лаксальт, 88).
- Предупреждения:
-
Бираги
(34), Лорини
(67), Доннарумма
(78).
- Дата проведения
-
12 мая, 13.30, «Олимпико ди Торино»
- Голы:
-
0:1 –
27 Бурабия,
1:1 –
56 Белотти,
1:2 –
71 Лирола,
2:2 –
81 Дзадза,
3:2 –
82 Белотти.
Торино –
Сиригу, Иццо, Нкулу, Моретти, де Сильвестри, Мейте, Лукич (Дзадза, 49), Ансальди (Яго Фальке, 23), Базелли (Бремер, 89), Беренгер, Белотти.
Сассуоло –
Консильи, Лирола, Демирал, Феррари, Пелузо, Данкан (Локателли, 79), Маньянелли, Бурабия, Джуричич (Рожерио, 64), Сенси, Бога (Эль-Бабакар, 72).
- Предупреждения:
-
Лукич
(8), Бурабия
(12), Феррари
(26), Локателли
(87), Демирал
(90).
- Удаление:
-
Бурабия
(28).
- Дата проведения
-
12 мая, 16.00, «Stadio Benito Stirpe»
- Голы:
-
0:1 –
11 Окака Чука,
0:2 –
41 Самир,
0:3 –
44 Окака Чука,
1:3 –
85 Дионизи.
Фрозиноне –
Барди, Бригенти, Ариаудо, Капуано, Паганини, Саммарко, Вальцаниа (Майелло, 80), Бегетто, Чиано (Дзампано, 73), Чиофани (Дионизи, 65), Пинамонти.
Удинезе –
Муссо, Де Майо, Трост-Эконг (Нюйтинк, 76), Самир, Ларсен, Мандрагора, Сандро (Хадльвредссон, 62), де Пауль, Д'Алессандро, Лазанья, Окака Чука (Пуссетто, 86).
- Предупреждения:
-
Окака Чука
(31), Ариаудо
(40), Чиано
(52), Сандро
(54), Самир
(90).
- Дата проведения
-
12 мая, 16.00, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
-
0:1 –
56 Фариас,
0:2 –
75 Ди Лоренцо,
1:2 –
90, пенальти Куальярелла.
Сампдория –
Аудеро, Сала, Тонелли, Феррари, Мурру, Прат, Экдаль (Сау, 72), Янкто, Капрари (Роналду Виейра, 72), Габбьядини (Рамирес, 80), Куальярелла.
Эмполи –
Дронговски, Весели, Сильвестре, Делль`Орко, Беннасер (Бриги, 90), Ди Лоренцо, Паяч, Траоре (Капецци, 87), Крунич, Фариас (Аккуа, 79), Капуто.
- Предупреждения:
-
Ди Лоренцо
(16), Экдаль
(30), Тонелли
(74).
- Дата проведения
-
12 мая, 19.00, «Stadio Paolo Mazza»
- Голы:
-
0:1 –
49 Аллан,
1:1 –
83, пенальти Петанья,
1:2 –
88 Мариу Руй.
СПАЛ –
Вивиано, Викари, Чонек (Янкович, 89), Бонифаци, Ладзари, Фарес, Валоти (Антенуччи, 73), Миссироли (Скьяттарелла, 31), Мурджиа, Петанья, Флоккари.
Наполи –
Мерет, Луперто, Кулибали, Мариу Руй, Малькюи, Зелиньски (Гулям, 84), Фабиан Руис, Кальехон (Гаэтано, 90), Аллан, Юнес (Верди, 66), Милик.
- Предупреждения:
-
Мариу Руй
(53), Чонек
(64), Фарес
(69).
- Дата проведения
-
12 мая, 21.30, «Стадио Олимпико»
Рома –
Миранте, Фасио, Манолас, Флоренци, Коларов, Нзонзи, Дзаньоло, Клюйверт, Пеллегрини, Эль-Шаарави, Джеко.
Ювентус –
Шченсны, Кьеллини, Касерес, Де Шильо, Джан, Спинаццола, Матюиди, Пьянич, Куадрадо, Роналду, Дибала.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица серии А
Статистика серии А
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В 36-м туре серии А «Фиорентина» сыграет с «Миланом», «Рома» будет противостоять «Ювентусу», «Интер» примет «Кьево».
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