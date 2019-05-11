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Джокович сравнялся с Надалем по количеству побед на «Мастерсах»

12.05.2019 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в финале турнира в Мадриде обыграл Стефаноса Циципаса – 6:3, 6:4.

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