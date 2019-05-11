Бага о Стасевиче и Драгуне: «Если нужно каждый матч по три забивать, то это диск PlayStation 2. Люди не могут играть всю жизнь на одном уровне»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победу над минским «Торпедо», а также поделился мнением об игре Игоря Стасевича и Станислава Драгуна.

– А комментарий банален. Победа в тяжелой игре. Ноль сзади, впереди — один. Еще и моменты имели! Самое важное, что заработали три очка. То, что происходит в остальных городах, — это самый важный вопрос. Мы этой победой на него ответили.

- БАТЭ только раз в этом сезоне забил дома больше одного мяча. В чем причина?

– Больше будем работать — и пойдет. Главное, что есть моменты. Надо трудиться, тогда голы придут.

- В начале сезона Стасевич и Драгун неровно играют. С чем это связано? С потерей мотивации?

– Не сказал бы, что неровно. Стасевич до сих пор лучший ассистент в Лиге Европы, забил два «Энергетику», отдает передачи и отрабатывает в обороне! А если брать в расчет, что нужно каждый матч по три забивать, то это диск PlayStation 2. Люди не могут играть всю жизнь на одном уровне. Это аксиома. Не мы ее придумали. Не скажу, что Драгун и Стасевич играют неровно. У нас ноль сзади не первую игру, плюс три очка записали в свой актив. – сказал Бага.