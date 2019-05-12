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НБА. Плей-офф. 2-й раунд. 7-е матчи. «Денвер» – «Портленд», «Торонто» сыграет с «Филадельфией»
12.05.2019 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня состоятся решающие 7-е матчи в двух сериях 2-го раунда плей-офф НБА.
«Денвер» примет «Портленд», «Торонто» сразится с «Филадельфией».
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Седьмые матчи
Счет в серии – 3-3
Счет в серии – 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня состоятся решающие 7-е матчи в двух сериях 2-го раунда плей-офф НБА.
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