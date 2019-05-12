ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. Плей-офф. 2-й раунд. 7-е матчи. «Денвер» – «Портленд», «Торонто» сыграет с «Филадельфией»

12.05.2019 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоятся решающие 7-е матчи в двух сериях 2-го раунда плей-офф НБА.

«Денвер» примет «Портленд», «Торонто» сразится с «Филадельфией».

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Седьмые матчи

Денвер – Портленд 96:100 (29:17, 19:22, 24:32, 24:29)
Дата проведения
12 мая, 22.30, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика
Денвер
Йокич (29 + 13 подборов + 4 блок-шота), Мюррэй (17), Харрис (15), Миллсэп (10 + 7 подборов), Крэйг (8 + 8 подборов)  старт; Бартон (8), Моррис (5), Пламли (4), Бизли (0).
Портленд
Макколлум (37 + 9 подборов), Лиллард (13 + 10 подборов + 8 передач), Кантер (12 + 13 подборов), Харклесс (6), Амину (3)  старт; Тернер (14 + 7 подборов), Коллинз (7 + 4 блок-шота), Худ (6), Ленард (2), Сет Карри (0).

Счет в серии – 3-3

Торонто – Филадельфия 92:90 (18:13, 26:27, 23:24, 25:26)
Дата проведения
13 мая, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Статистика

Счет в серии – 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоятся решающие 7-е матчи в двух сериях 2-го раунда плей-офф НБА.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Алексей Бага о слухах вокруг травмы Сароки: «Глупости. Мы про высшую лигу говорим, а не про первенство «Зубренка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика