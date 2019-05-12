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Алексей Бага о слухах вокруг травмы Сароки: «Глупости. Мы про высшую лигу говорим, а не про первенство «Зубренка»
12.05.2019 22:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился подробностями о травме нападающего команды Антона Сароки.
- Сарока получил травму в матче с «Городеей». После этого нападающий провел на поле еще несколько десятков минут. Почему не сделали замену раньше?
– Боль пришла только в раздевалке. У него ничего не болело. Как я его могу поменять?
- В продолжение темы. Пришла информация, к которой не знаем, как относиться. Будто бы Антон Сарока сломал ладьевидную кость не в стыке с Йоксимовичем, а после того, как ударил ногой о скамейку запасных. Насколько она соответствует действительности?
– Абсолютно ни на сколько. Я сегодня ботинками мозоль натер. Скажу вам, что натер дома. Вы мне поверите? Глупости. Мы все-таки про высшую лигу говорим, а не про первенство лагеря «Зубренок», – сказал Бага.
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Алексей Бага о слухах вокруг травмы Сароки: «Глупости. Мы про высшую лигу говорим, а не про первенство «Зубренка»
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился подробностями о травме нападающего команды Антона Сароки.
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