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«Ливерпуль» занял 2-е место с 97 очками. Это рекорд лиг топ-5, «Реал» был вице-чемпионом с 96 очками в 2010 году
12.05.2019 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Титул достался «Манчестер Сити», на счету которого 98 очков.
«Ливерпуль» под руководством тренера
Предыдущий максимум был показан «Реалом». Мадридская команда в 2010 году уступила чемпионский титул «Барселоне», набрав 96 очков в примере. На счету «блауграны» по итогам сезона-2009/10 было 99 очков.
В 2010 году с «Барселоной» работал тренер
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«Ливерпуль» занял 2-е место с 97 очками. Это рекорд лиг топ-5, «Реал» был вице-чемпионом с 96 очками в 2010 году
«Ливерпуль» набрал 97 очков в премьер-лиге по итогам сезона, но не стал чемпионом, заняв 2-е место.
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