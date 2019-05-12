Fan Zone: Назаров может возглавить минское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно «Динамо» | Fan Zone , белорусский тренер Михаил Захаров не возглавит минское «Динамо».

Белорусский специалист есть в списке кандидатов, однако всерьез рассматриваются другие кандидатуры, среди которых есть Андрей Назаров.

Как ожидается, новый тренер «зубров» будет выбран 14 мая на собрании Национального Олимпийского Комитета.

Ранее «Динамо» объявило о том, что контракт с прежним рулевым Андреем Сидоренко не будет продлен.