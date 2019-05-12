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Fan Zone: Назаров может возглавить минское «Динамо»
13.05.2019 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно
Белорусский специалист есть в списке кандидатов, однако всерьез рассматриваются другие кандидатуры, среди которых есть Андрей Назаров.
Как ожидается, новый тренер «зубров» будет выбран 14 мая на собрании Национального Олимпийского Комитета.
Ранее «Динамо» объявило о том, что контракт с прежним рулевым Андреем Сидоренко не будет продлен.
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Как стало известно «Динамо» | Fan Zone, белорусский тренер Михаил Захаров не возглавит минское «Динамо».
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