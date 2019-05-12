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Fan Zone: Назаров может возглавить минское «Динамо»

13.05.2019 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно «Динамо» | Fan Zone, белорусский тренер Михаил Захаров не возглавит минское «Динамо».

Белорусский специалист есть в списке кандидатов, однако всерьез рассматриваются другие кандидатуры, среди которых есть Андрей Назаров.

Как ожидается, новый тренер «зубров» будет выбран 14 мая на собрании Национального Олимпийского Комитета.

Ранее «Динамо» объявило о том, что контракт с прежним рулевым Андреем Сидоренко не будет продлен.

 
 
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Как стало известно «Динамо» | Fan Zone, белорусский тренер Михаил Захаров не возглавит минское «Динамо».
 
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